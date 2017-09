Höherer Takt: Mehr Busse fahren zur Kirchweih

FÜRTH - Die Besucher sollen bequem mit Bussen und U-Bahnen zur Michaelis-Kärwa kommen. Der Fahrplan wird deshalb verdichtet. Ein Kirchweih-Ticket gibt’s auch wieder.

Damit man bequem zur Michaeliskirchweih kommt, werden mehr Busse für die Besucher eingesetzt. © Hans-Joachim Winckler



Von Montag bis Freitag fahren die Fürther Buslinien abends ab etwa 20 Uhr häufiger als sonst, samstags ab 17 Uhr und sonntags sowie am Feiertag, 3. Oktober, schon ab etwa 9 Uhr. Die U1 zwischen Fürth-Hardhöhe und Nürnberg Messe verkehrt sonn- und feiertags von 10.30 Uhr bis 21 Uhr im Fünfminuten-Takt (Fahrpläne unter www.stadtverkehr-fuerth.de).

Für alle, die öfter oder in der Gruppe zur Kärwa fahren, gibt es das Michaelis-Kirchweih-Ticket für 16,40 Euro. Es berechtigt zwölf Tage lang zu beliebig vielen Fahrten von und zur Kirchweih in folgenden Zeiträumen: von Montag bis Freitag jeweils ab 11 Uhr und an den Wochenenden ganztags in Fürth, Nürnberg, Stein, Zirndorf und Oberasbach. Bis zu sechs Personen - davon maximal zwei Erwachsene - können es nutzen. Es ist im infra-Kundencenter am Hauptbahnhof, an Verkaufsstellen und an Automaten erhältlich – nicht jedoch beim Fahrpersonal in den Bussen.

Die Buslinien 173, 174, 177, 178, 179, N 9 und N 18 werden bis zum Donnerstag, 12. Oktober, umgeleitet. Vom Hauptbahnhof zum Rathaus fahren sie über die Max-, Hirschen- und Brandenburger Straße. In der Gegenrichtung durch die Mohren-, Theater-, Mathilden-, Otto-, Maxstraße und die Straße An der Post, der Halt Maxstraße Süd entfällt.

