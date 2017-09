Über 30 Vereine und Verbände luden bei schönstem Herbstwetter zum Kinderfest in den Südstadtpark ein.

Als um 18:16 die Sirenen in Veitsbronn, Raindorf und Retzelfembach heulten, eilten die Feuerwehren zu einer Verpuffung in der Veitsbronner Mittelschule - glücklicherweise handelte es sich nur umeine Übung zur alljährlichen Brandschutzwoche.

Am Mittwochnachmittag wurde in der Regnitz bei Stadeln ein Pkw gefunden. Es handelt sich dabei um den weißen VW Golf eines 24-jährigen Vermissten aus Fürth. Die Bergung an der Stadelner Straße dauerte mehrere Stunden. Ein Kran zog das Auto letztendlich aus dem Fluss.