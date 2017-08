Hören mit den Ohren einer Fledermaus

Das Rundfunkmuseum bietet im September mehrere Veranstaltungen zum Mitmachen an - vor 1 Stunde

FÜRTH - Einmal hören wie eine Fledermaus? Das geht. Was man dafür braucht, können Interessierte im Rundfunkmuseum bald selber basteln. Im September gibt es dort mehrere Veranstaltungen rund ums Thema Radio und Fernsehen.

Im Fürther Rundfunkmuseum können Besucher — wie hier bei einer Rallye im vergangenen Jahr — allerlei zur Geschichte von Radio und Fernsehen erfahren. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Fledermäuse sind nachtaktiv und orientieren sich mit Ultraschall. Da die Töne außerhalb des menschlichen Hörbereichs liegen, nehmen Menschen sie selten wahr. Unter Anleitung können Kinder und Jugendliche bei einem Workshop der Jugend-Technik-Akademie einen Fledermausdetektor bauen, der die Geräusche so umwandelt, dass sie für menschliche Ohren hörbar werden. Die Workshops finden jeweils samstags am 2. und 9. September von 14 bis 17 Uhr im Rundfunkmuseum statt. Am Samstag, 16. September, kommt das fertige Gerät ab 18.30 Uhr bei einem kleinen Spaziergang zum Einsatz. Dazu gibt es viel Interessantes über die scheuen Fledermäuse zu erfahren. Wer mitmachen will, kann sich im Rundfunkmuseum anmelden, pro Person kostet die Teilnahme 17 Euro.

Für erwachsene Radio- und Fernseh-Experten steht am Donnerstag, 14. September, ab 19 bis etwa 22.30 Uhr ein illustrer Quizabend auf dem Programm. Dabei stellt der gebürtige Ire Big Kev Murphy (alias Kevin Dardis) Fragen rund um Radio, Fernsehen und das Museum. Gespielt wird in Teams mit jeweils vier Personen. Eine Anmeldung im Rundfunkmuseum wird empfohlen, spontane Teilnahme ist ebenfalls möglich. Die Startgebühr beträgt fünf Euro pro Team. Das Museumscafé bietet eine Auswahl an kleinen Speisen sowie warmen und kalten Getränken an. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Garten des Museums statt.

