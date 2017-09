Humorig bis nachdenkenswert

Langenzenn: Predigt am Backhaus wird gespickt sein mit Lutherzitaten - vor 1 Stunde

LANGENZENN - Im Lutherjahr darf eine Bußpredigt nicht fehlen, und welcher Anlass wäre passender als das Langenzenner Altstadtfest. Doch die traditionelle Tetzelkanzel ist gesperrt.

Schon beim Stadtjubiläum 2009 traten die beiden Prediger auf. Foto: Sabine Rempe



Am evangelischen Dekan Friedrich Schuster und seinem katholischen Amtskollegen André Hermany liegt es nicht, dass sie nicht von der Tetzelkanzel zum Volk sprechen werden, sondern am Hochbauamt. Weil die Langenzenner Kirche saniert wird, hat es das Besteigen der eingerüsteten Kanzel aus Sicherheitsgründen verboten.

Den Langenzennern bleibt die Bußpredigt aber nicht erspart. An diesem Samstag stehen die beiden Prediger um 16 Uhr am Backhaus. In Kutten der Augustiner-Chorherren gewandet werfen sie sich pointierte und manchmal grenzwertige Aussagen von Martin Luther zu und stacheln sich an.

Teilweise werden die Zuschauer in Form einer Bußpredigt und "Publikumsbeschimpfung" mit Lutherzitaten herausgefordert. Ziel der Veranstaltung ist die Begegnung der Menschen mit humorigen und nachdenklichen Zitaten des Reformators.

fn