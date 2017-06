Hund vertreibt Sextäter in Fürth

Übergriff in der Kleinen Mainau - Angreifer soll erst 16 Jahre alt sein - vor 1 Stunde

FÜRTH - Eine Frau ist am Mittwochmorgen in der Kleinen Mainau in Fürth Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Frau ging nach Polizeiangaben gegen 9.30 Uhr mit ihrem Hund an der Kleinen Mainau spazieren, als sich ein Mann von hinten näherte, sie zu Boden riss und unsittlich berührte. Als sie nach ihrem freilaufenden Hund rief, flüchtete der Angreifer über den Mainausteg, der über den Frankenschnellweg führt, in Richtung Christian-Hessel-Straße.

Der Mann soll etwa 16 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß sein. Laut Polizei hat er ein "westeuropäisches Erscheinungsbild" und nackenlange, gewellte, braune Haare, die ihm teilweise ins Gesicht hingen. Er trug eine dunkelblaue Trainingsjacke mit hellblauen Streifen, eine blaue Hose und Turnschuhe. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürth suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Insbesondere bitten sie eine Radfahrerin, die den Täter bei seiner Flucht über den Mainausteg gesehen haben soll, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Hinweistelefon ist unter der Rufnummer (09 11) 211233 33 erreichbar.

