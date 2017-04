Auch wenn die Temperaturen draußen noch nicht auf Sommer-Niveau angekommen sind: seit Samstag ist die Saison im Playmobil-Funpark in Zirndorf eröffnet. Kinder und Kindgebliebene können durch verschiedene "Spielwelten" gehen: Für den Fall, dass man bei noch kühlen Temperaturen ins Wasser fällt, ist vorgesorgt.

Um den Bayernpokal der Männer-U17 kämpften am Samstag sieben Teams aus allen Regierungsbezirken in der neuen Fürther Julius-Hirsch-Halle.

Die Restaurantkette Burgerheart hat nun auch in Fürth eröffnet. Der schicke Laden in der Friedrichstraße lädt mit seinem denkmalgeschützten Ambiente alle Burgerfans zum Verweilen ein. Demnächst wird dann auch der Biergarten geöffnet sein. Wir durften vorab schon mal einen Blick in den Laden werfen. Fazit: Hmmm... lecker!