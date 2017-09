Hunger nach Menschlichkeit: Warum Pferd Dana so berührt

Josef Rauch: "Mit dieser Aufmerksamkeit haben wir nicht gerechnet" - vor 45 Minuten

FÜRTH - Die Bilder des Abschieds einer sterbenskranken Patientin von ihrem früheren Pflegepferd Dana am Klinikum Fürth haben Menschen in ganz Deutschland berührt. Ein Gespräch mit dem Pflegeteamleiter Josef Rauch über Dankbarkeit und Palliativarbeit.

Letzte Begegnung: Dana, das ehemalige Pflegepferd der sterbenskranken Patientin, ließ sich geduldig streicheln. © Klinikum Fürth



Letzte Begegnung: Dana, das ehemalige Pflegepferd der sterbenskranken Patientin, ließ sich geduldig streicheln. Foto: Klinikum Fürth



Eine Welle der Dankbarkeit schlägt Ihrem Team gerade entgegen. Eine Frau zum Beispiel schrieb auf Facebook: "Gibt’s so was wie den Himmel, so habt ihr euch eines Tages die flauschigste Wolke verdient." Wie erleben Sie diese Tage?

Josef Rauch: Mit dieser Aufmerksamkeit haben wir nicht gerechnet. Das ist eine Lawine geworden. Auch ARD, Sat1, RTL haben sich gemeldet. Es ist toll, das Mitgefühl und die Wertschätzung für unsere Arbeit zu spüren. Das scheint auch ein Zeitphänomen zu sein: Im Moment liest man oft von Terror, Krieg und anderen bedrückenden Nachrichten. Die Leute hungern offenbar nach Geschichten der Menschlichkeit. Deshalb finden solche Themen wohl so einen großen Anklang.

Manche Leser haben es uns genau so geschrieben: Die Geschichte sei herzerwärmend in einer schwierigen Zeit. Es brauche mehr davon. Trotzdem: Denken Sie manchmal, der Trubel ist zu groß geworden?

Rauch: Wir stehen mit der Schwester der verstorbenen Patientin in Kontakt, uns ist es wichtig, dass es für sie nicht zur Belastung wird. Es ging uns nie darum, einen Hype zu verursachen, sondern der Patientin eine Freude zu machen.

Josef Rauch (48) ist der Mann, der im Reitstall Wittinghof im Landkreis Fürth anrief, um einer Patientin eine letzte Begegnung mit ihrem früheren Pflegepferd Dana zu ermöglichen. © Klinikum Fürth



Josef Rauch (48) ist der Mann, der im Reitstall Wittinghof im Landkreis Fürth anrief, um einer Patientin eine letzte Begegnung mit ihrem früheren Pflegepferd Dana zu ermöglichen. Foto: Klinikum Fürth



Es ist fast ein bisschen erschreckend zu sehen, dass die Begegnung mit dem Pferd als so etwas Ungewöhnliches empfunden wird. Solche besonderen Momente sollten dazugehören, wenn das Leben endet. Bisher freuen wir uns über die vielen Reaktionen. Ich glaube, dass künftige Patienten davon profitieren, weil der palliative Gedanke verbreitet wird. Und die Leute sehen, dass es bei uns auch Glücksmomente gibt.

Schnell haben Menschen Ihnen auf Facebook Hilfe für künftige Aktionen angeboten: Rikschas, Hunde, Pferde.. Ist da was dabei für Sie?

Rauch: Wir müssen die Nachrichten jetzt erst mal ein bisschen sortieren. Es ist schön, zu sehen, dass es so eine breite Bereitschaft gibt, zu helfen. Auch vorher haben wir ja schon gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel als wir die Ice Tigers oder Heißmann und Rassau um Hilfe gebeten haben, um Wünsche zu erfüllen. Wenn die sich persönlich engagieren, bedeutet das den Menschen sehr viel.

Wie ist es, auf einer Palliativstation zu arbeiten, wo es eben um die letzten Wünsche, um das Lebensende geht?

Rauch: Es ist nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. Natürlich ist es kein Kindergeburtstag. Es ist schon ein Pfund, mit dem man klar kommen muss. Es gehen ja immer Menschen, die man kennengelernt hat. Wir trauern auch.

Wer länger auf der Station arbeiten möchte, braucht Strategien im Team und für sich selbst, um mit der täglichen Trauer klarzukommen. Zugleich erleben viele Pflegekräfte die Station als einen guten Ort, um zu arbeiten. Weil man viel Dankbarkeit erlebt, auch von den Angehörigen, die sehen, wenn man mit ihren Liebsten liebevoll umgeht. Das gibt uns Mitarbeitern wieder Kraftressourcen.

Was hilft noch?

Rauch: Eine gute Kommunikation mit den Kollegen. Wir müssen Erfolg für uns anders definieren. Normalerweise heißt Erfolg, dass jemand gesund wird und nach Hause geht. Bei uns ist Erfolg, dass wir jemandem eine schöne letzte Wegstrecke ermöglichen. Außerdem braucht jeder seinen Ausgleich. Bei mir ist es das Krimi-Schreiben. Es ist wichtig, den Schalter umlegen zu können. Es muss auch eine Welt jenseits der Palliativstation geben.

Claudia Ziob Lokalredaktion Fürth E-Mail