Schrille Plüschmäntel, lustige Einhörner und Bücher, die an die glorreichen Fußballweltmeister von 1990 erinnern - und dazu gut gelaunte Menschen, wohin man blickt: Das ist der Fürther Grafflmarkt.

Das neue Ludwig-Erhard-Zentrum in Fürth ist fertig. Rund zweieinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung beiheimatet das Geburtshaus des früheren Bundeskanzlers nun ein Ausstellungs- und Dokumentationszentrum. Fernsehmoderator Günther Jauch besuchte ebenfalls die Feierlichkeiten.

Sie vermissen Treffpunkte und Orte, an denen sich Jugend- und Subkultur entfalten kann: Die "Aktion Protestgarten" hat am Dienstagabend mit OB Thomas Jung und anderen Vertretern der Stadt über ihre Wünsche und Forderungen diskutiert. Rund 300 Zuhörer verfolgten den Austausch im Garten des Jugendhauses Catch Up.