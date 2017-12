Hüttenbrand bei Langenzenn: 56-Jähriger stirbt in Flammen

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen - Hintergründe noch völlig unklar - vor 19 Minuten

LANGENZENN - Die Flammen schossen meterhoch aus dem Gebäude: Beim Brand einer Gartenhütte starb in der Nacht auf Sonntag ein 56-Jähriger im Langenzenner Ortsteil Hardhof. Warum das Feuer ausbrach, ist noch völlig unklar.

Bereits gegen 21.40 Uhr ging die Alarmierung ein, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Zunächst konnten die Retter aber nicht ins Innere des Gebäudes vordringen, weil ein Schäferhund im Vorgarten der Hütte stand. Erst als es Anwohnern gelang, das aggressive Tier einzufangen, konnten die Wehren aus Langenzell, Keidenzell und Wilhermsdorf die Flammen aus der Nähe löschen.

Am späten Abend fanden Feuerwehrleute im Inneren der Laube eine Leiche. Außerdem entdeckten die Retter die Überreste von zwei toten Hunden.

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Informationen auf etwa 5000 Euro.

