I love Fürth: Wie Wahl-Fürther die Stadt erleben

Zwei Männer aus Panama und Griechenland und ihre Liebe zur Kleeblattstadt - vor 46 Minuten

FÜRTH - "I love Fürth": Zum dritten Mal hat NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz unter diesem Motto zu einer Talkrunde mit (Nicht-mehr-ganz-)Neu-Fürthern ins Stadtmuseum geladen. Rede und Antwort standen dieses Mal zwei Migranten, die trotz des gleichen Vornamens über ganz unterschiedliche Lebenswege erzählen konnten.

Die Reihe "I love Fürth" fragt, was Menschen, die nicht in Fürth geboren sind, an der Stadt liebgewonnen haben. © Wolfgang Händel



Dimitrios Pardalis ist seit 17 Jahren Wirt des "Schatzkästla" und damit für viele Fürther ein bekanntes Gesicht. Demetrio Chen ist noch nicht ganz so lange hier heimisch. Als Prozessingenieur eines weltweit vertretenen Konzerns ist er beinahe die Hälfte des Jahres unterwegs.

"Fürth gibt mir genau die richtige Balance zwischen all den Flughäfen der Welt", meint der 1980 in Panama geborene Chen über sein Leben als geschäftlicher Globetrotter. Vor sieben Jahren zog es ihn der Liebe wegen nach Fürth. "Geplant waren eigentlich nur zwei Jahre, aber dann traf ich meine Lieblingsfrankenfrau", erzählt er mit einem charmanten Lächeln.

Nach einer kurzen Station in Gostenhof zog das Paar über die Stadtgrenze und fühlt sich hier pudelwohl. Nürnberg sei ihm zu schnell gewesen, "Erlangen zu alt, München zu weit weg und Herzogenaurach ist tot". Obwohl in der Noris geboren, ist seine Frau eine eingefleischte Fürtherin. Ein kleines Wunder also, dass sie ihm den Fauxpas verzieh, dass Chen 2011 zusammen mit seinem Vater sein erstes Fußballspiel in Nürnberg besuchte und dort gar einen Clubschal kaufte. "Es waren minus 13 Grad, in Panama sind es immer 30 Grad plus", so sein Erklärungsversuch. Mittlerweile ist er weiß-grün indoktriniert: "Ich habe ein Fürth-Trikot im Schlafzimmer."

Auch der 1970 in Griechenland geborene Dimitrios Pardalis kam einst aus der Nachbarstadt nach Fürth. Die Rivalitäten zwischen den Städten und ihren Bewohnern kann er nicht immer nachvollziehen. "Auf der anderen Seite machen sie auch ein gewisses Prickeln und Knistern, das doch ganz interessant ist", findet der Gastronom.

Weniger schön findet er die Querelen um die Gustavstraße, die beide Talkgäste zu ihren Lieblingsorten in Fürth zählen. Statt gleich den Weg über die Gerichte zu gehen, hätte man unter Nachbarn mehr das Gespräch suchen sollen. Jetzt sei die Situation verfahren und drücke auf die Lebensqualität der Stadt.

"Endlich wieder daheim"

Vom Moderator gefragt, ob er sich mehr als Fürther oder Grieche fühle, meint Pardalis: "vom Herzen Grieche, aber zu Hause in Fürth". Wenn er vom Urlaub im Geburtsland zurückkehrt, komme sogar ein Gefühl auf, das er mit "endlich wieder daheim" umschreibt. Es sei schön, wenn man vermisst werde. Die Kleeblattstadt schätzt er für ihre kurzen Wege. Ob Stadtpark, Einkauf, Kultur oder Essen gehen, alles sei gut zu Fuß und mit dem Rad erreichbar.

Im "Schatzkästla" zu Gast beim Namensvetter war Demetrio Chen übrigens noch nicht. Nach dem Abend im Stadtmuseum ist dies aber fest geplant. Bislang schwärmt der 37-Jährige mit chinesisch-italienisch-deutschen Wurzeln vor allem für die fränkische Küche. "Schäufele oder Krustenbraten, sehr lecker." Diese Vorliebe mache sich jedes Jahr mit einem Kilo mehr auf der Waage bemerkbar – und mit dem Bauchumfang wächst auch die Verbundenheit mit seiner Wahlheimat. "I love Fürth" eben.

Armin Leberzammer