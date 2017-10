Ich bete an die Macht der Spendenbeutel

FÜRTH - Schöne Töne aus der Südstadt: Der Gemeindechor Maria Magdalena und das Bläserensemble "Hauptsache Blech" stellten sich am Wochenende in den Dienst einer guten Sache. Ihr Benefiz-Auftritt war ein weiterer Schritt zum Orgelkauf (wir berichteten).

Unter Ulrike Crans Leitung machten sich die 19 Damen und Herren des Gemeindechors sowie die Mitglieder des Nürnberger Ensembles „Hauptsache Blech“ für den Orgelkauf stark. © Foto: Riemann



Noch hängt nur ein Bild in Originalgröße an der Stelle, wo in naher Zukunft eine Orgel in Fürths jüngster Kirche stehen soll. 2019 soll sie gekauft werden, so lautet zumindest der Wunsch der Gemeinde Maria Magdalena. Mit einem Chor- und Bläserkonzert eröffnete sie jetzt die finale Spendensammel-Offensive. Gut 100 Zuhörer waren dabei.

Die Nürnberger Formation "Hauptsache Blech" entstand 2011 aus einem Probenensemble leidenschaftlicher Blechinstrumentalisten. Zum Glück lassen sie inzwischen auch die Öffentlichkeit an ihrem Können teilhaben. So präsentieren sie an diesem Abend zusammen mit den stimmstarken Gastgebern ein Programm, das von geistlicher Musik der englischen Reformation bis zu modernen weltlichen und geistlichen Liedern reicht.

Der Gemeindechor von Maria Magdalena ist zwar mit nur 19 Sängern und Sängerinnen eher bescheiden besetzt, aber unter Ulrike Crans Leitung hörbar gut drauf. Selbst schwierige Sätze, wie Arvo Pärts "Da pacem Domine", Karl Jenkins’ "Cantate Domino" und auch Howard Goodalls "The Lord is my Shepherd" mit einem wunderbar klaren Sopransolo, stemmt das Ensemble mühelos.

Festliche Atmosphäre

Den Anfang machen leise, besinnliche Lieder, die dank der Bläser schon fast eine weihnachtliche Atmosphäre verbreiten; so folgen auf Thomas Tallis’ Chorlied "If you love me" aus der englischen Reformation die Bläser mit dem vorbarocken "Canzon Quarta" von Giovanni Gabrieli. Lieder von Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frieda Fronmüller und Corellis Sonata B-Dur erfüllen die Rundkirche stimmungsvoll.

Ein vom Bläserensemble mit Schmackes gespieltes "Ich bete an die Macht der Liebe" markiert den Übergang zu Gospel und Moderne, das andächtige Zuhören weicht rhythmischem Mitwippen zu "MLK" von U2. Passend und wie bestellt knattert am Ende des flott gespielten "All of me" ein Motorrad draußen auf der Straße vorbei und sorgt für einvernehmliche Heiterkeit beim Publikum.

Ruhigere Töne lassen dieses Benefizkonzert ausklingen. "Nun ruhen alle Wälder" und das von Carsten Gerlitz für Chor arrangierte Wiegenlied "Der Mond ist aufgegangen" begleiten ein begeistertes Publikum in die herbstliche Nacht.

BRIGITTE RIEMANN