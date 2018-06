Ideen gesucht: Was macht Fürth für Ältere lebenswerter?

Eine Bürgerwerkstatt soll Vorschläge für eine attraktivere Stadt hervorbringen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Was fehlt in Fürth, um es hier für Senioren noch lebenswerter zu machen? Diese Frage stellt sich die Stadt gerade und hat dazu unter anderem die Bürgerwerkstatt "Älter werden in Fürth" eingerichtet. Dort können Senioren ihre Ideen für ein noch attraktiveres Umfeld einbringen. Wie das funktionieren soll, darüber sprachen die FN mit der Seniorenbeauftragten Christiane Schmidt von der fübs, der Fürther Fachstelle für Seniorinnen und Senioren und die Belange von Menschen mit Behinderung.

Wohl dem, der noch zu zweit durchs Leben gehen kann. Für viele Senioren ist das Thema Einsamkeit ein großes Problem. © Archivfoto: Uwe Zucchi/dpa



Wohl dem, der noch zu zweit durchs Leben gehen kann. Für viele Senioren ist das Thema Einsamkeit ein großes Problem. Foto: Archivfoto: Uwe Zucchi/dpa



Wie ist die Idee zur Bürgerwerkstatt entstanden?

Möchte wissen, was Senioren umtreibt: Christiane Schmidt. © Foto: Fischer



Möchte wissen, was Senioren umtreibt: Christiane Schmidt. Foto: Foto: Fischer



Christiane Schmidt: Die Stadt hat schon länger den Entschluss gefasst, ein Konzept für Senioren erarbeiten zu wollen. In vielen anderen Städten und Landkreisen in Bayern gibt es dies bereits. Wenn in zehn bis 15 Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, wird der Prozentsatz an älteren Menschen in unserer Gesellschaft stark ansteigen. Um auf diesen demographischen Wandel vorbereitet zu sein, brauchen wir ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept. An dessen Entstehung sollen nicht nur Experten beteiligt sein, sondern es sollen auch Bürger ihre Ideen und Wünsche einbringen können. Sie wissen schließlich am besten, was in ihrer Stadt nötig ist oder fehlt. Gemeinsam mit dem Münchner Institut Afa will die Stadt das Konzept erstellen.

Wo können die Bürger ihre Ideen vorstellen?

Schmidt: Es wird vier Bürgerwerkstätten geben, bei denen Interessierte ihre Vorschläge einbringen können. Der erste für Weikershof, die Innenstadt, Südstadt, Stadtgrenze und Stadtpark findet am Freitag, 6. Juli, statt. Die anderen drei sind ab Oktober geplant. Es geht dann zum Beispiel um Themen wie Betreuung, öffentlicher Nahverkehr, Altersarmut, Hospiz- und Palliativversorgung, Besuchsdienste oder Bildung. Außerdem werden im Juli 8000 Fragebögen an Fürther Haushalte mit Menschen über 50 verschickt, die sie anonym ausfüllen können. Auch diese Befragung soll Aufschluss geben über ihre Situation.

Haben Sie bereits jetzt erste Erkenntnisse darüber, was die Fürther Senioren bewegt?

Schmidt: Bei den Einzelberatungen, die ich führe, bekomme ich schon mit, was die Menschen umtreibt. Wichtig ist vielen zum Beispiel das Thema öffentlicher Nahverkehr. Wie komme ich mit dem Bus in die Innenstadt oder zu meinem Arzt, sind Fragen, die ich immer wieder höre. Viele Senioren sind auch einsam oder brauchen Hilfe, um ihren Alltag noch meistern zu können.

Was würden Sie sich persönlich für Fürth wünschen?

Schmidt: Ich würde es gern sehen, dass in der Stadt verschiedene Generationen gut miteinander leben können, also alle Bürger, nicht nur die Senioren. Ein wichtiger Aspekt ist hier immer wieder das Thema Wohnen. Für alle gibt es zu wenig oder nicht geeigneten Wohnraum. Günstige Altbauten sind meist nicht barrierefrei und altersgerechte Wohnungen dafür oft unerschwinglich. Viele Verbesserungen für Senioren, das sollte man nicht vergessen, kommen aber auch anderen Fürthern zugute. Beispielsweise profitieren Mütter mit Kinderwägen oder Buggys von einem rollstuhlgerechten Ausbau.

Ab wann kann man damit rechnen, dass die ersten Vorschläge und Wünsche umgesetzt werden?

Schmidt: Nach den Workshops wird es eine Bestandserhebung und die Abfrage dessen geben, was den Menschen wichtig ist. Daraus soll im Winter ein Maßnahmenkatalog entstehen, aus dem hervorgeht, was wie viel kostet und wie die Finanzierung laufen könnte. Aus ihm wiederum entsteht eine Prioritätenliste, die auflistet, was wann umgesetzt wird. In etwa einem Jahr soll das Konzept abgeschlossen sein und die Ideen nach und nach auf den Weg gebracht werden.

Wer seine Ideen mitteilen möchte, kann dies am Freitag, 6. Juli, tun. Dann findet von 14 bis 17 Uhr im Gemeindesaal von St. Paul am Dr.-Martin-Luther-Platz 2 die Bürgerwerkstatt "Älter werden in Fürth" statt. Eingeladen hierzu sind Bewohner der Stadtteile Weikershof, Südstadt, Innenstadt, Stadtgrenze und Stadtpark. Teilnehmer werden gebeten, sich bis zum 3. Juli unter der Rufnummer (09 11) 9 74 17 85 oder per Mail an christiane.schmidt@fuerth.de anzumelden. Es sind auch Teilnehmer ohne Anmeldung willkommen.

Interview: Gwendolyn Kuhn