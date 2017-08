IHK-Prüflinge: Mit Elan ab ins Berufsleben

In der Stadthalle wurden 195 Prüfungszeugnisse an junge und hoffnungsvolle Menschen überreicht - vor 58 Minuten

FÜRTH - Strahlende Gesichter, elegante Garderobe und eine gehörige Portion Frauenpower: Die Industrie- und Handelskammer hat die Prüfungszeugnisse in der Fürther Stadthalle vergeben und die besten Absolventen geehrt.

Sieben Frauen durften Schulleiter Ortwin Mihatsch (von links), IHK-Geschäftsführer Gerhard Fuchs und IHK-Vizepräsident Paul Heinz Bruder gratulieren: Die besten Absolventen sind allesamt weiblich. © Foto: Thomas Scherer



Sieben Frauen durften Schulleiter Ortwin Mihatsch (von links), IHK-Geschäftsführer Gerhard Fuchs und IHK-Vizepräsident Paul Heinz Bruder gratulieren: Die besten Absolventen sind allesamt weiblich. Foto: Foto: Thomas Scherer



207 junge Frauen und Männer haben in den kaufmännischen IHK-Berufen die Abschlussprüfung absolviert – 195 davon mit Erfolg. Sie durften in der Stadthalle ihr IHK-Prüfungszeugnis entgegennehmen. Zusammen mit Familie und Freunden feierten die frischgebackenen Kaufleute aus sieben Berufen den Abschluss ihrer Ausbildung.

Die besten Azubis im IHK-Gremiumsbereich sind alle weiblich: Bankkauffrau Pia Kriegbaum (Zweckverband Sparkasse Fürth), Industriekauffrau Mona Simon (Leonhard Kurz Stiftung), Kauffrau für Büromanagement Mona Sokol, (Spielvereinigung Greuther Fürth), Kauffrau im Groß- und Außenhandel Anna Damoc (ELIA Tuning & Design), Einzelhandelskauffrau Sarah Wirth (Lichtimpuls), Verkäuferin Sabrina Klos (Norma Lebensmittelfilialbetrieb) und Personalkauffrau Kirsten Ulscht (wilkon).

"Für Sie hat ein sehr bedeutender Lebensabschnitt begonnen", sagte Gerhard Fuchs, Geschäftsführer der IHK in Fürth, zu den 195 Kaufleuten. Er dankte den Betrieben und Schulen, die einen "wesentlichen Beitrag" geleistet haben. "Den zweiten Applaus des Abends verdienen die Ausbilder und Prüfer."

Bürgermeister Markus Braun freute sich ebenfalls mit den jungen Kaufleuten. "Es ist ein wichtiger Abschnitt, den Sie gemeistert haben. Jetzt kommt der endgültige Eintritt ins Berufsleben." Braun wies auf die guten Chancen der jungen Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt hin, etwa im Einzelhandel, dank neuer Stellen wie im Hornschuch-Center und in der Neuen Mitte.

Azubis aus rund 700 Betrieben besuchen während ihrer Ausbildung die Ludwig-Erhard-Schule in Fürth, sagte deren Leiter Ortwin Mihatsch: "Sie sind jetzt nicht mehr Stift, nicht mehr Lehrling, sondern gut ausgebildete Fachkräfte." Die Abschlusszeugnisse seien "Meilensteine im Projekt Ihres Lebens", so der Schulleiter. "Vielleicht sind einige unter Ihnen, die sich gerne an die Zeit bei uns erinnern."

Lebenslanges Lernen

Paul Heinz Bruder, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken, betonte in seinem Festvortrag, dass in einem rohstoffarmen Land gut ausgebildeter Nachwuchs dringend nötig sei. Das Studium an einer Universität sei zwar die Speerspitze eines erfolgreichen Landes, aber nicht der einzige Erfolgsgarant, so Bruder. "Im globalen Vergleich glänzt Deutschland durch seine ausgewogene Ausbildungsstrategie, im Besonderen mit seiner dualen Ausbildung. Viele andere Nationen möchten dieses System übernehmen, deswegen ist es selbst ein Exportschlager."

Bruder machte den jungen Kaufleuten klar, wie wichtig lebenslanges Lernen ist. Mit Blick auf die IHK-Konjunkturumfrage vom Frühjahr 2017 hatte der Vizepräsident besorgniserregende Zahlen im Gepäck: Jeder zweite Betrieb gab an, dass der Fachkräftemangel das Geschäftsrisiko Nummer eins sei. Rund 29 000 Stellen in Mittelfranken seien unbesetzt.

Bruder forderte deshalb, beim Engagement in der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter nicht nachzulassen: "Wir müssen Bildungspotenziale bestmöglich ausschöpfen: Von der frühkindlichen bis zur Hochschulbildung." Ein zentraler Pfeiler sei, die betriebliche Ausbildung zu stärken. Außerdem sollten Studienabbrecher für eine Ausbildung gewonnen werden. Die Erwerbsquote von Frauen ("Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf") muss laut Bruder ebenso erhöht werden wie die von älteren Menschen, um deren Erfahrung länger nutzen zu können. Auch die Integration von Schwächeren sei ein Teil der Maßnahmen, so Bruder weiter: "Hierzu gehören Flüchtlinge, Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch das Thema Inklusion." Bruder forderte eine bedarfsgerechte Zuwanderung von Fachkräften und eine Stärkung der Willkommenskultur. Die IHK engagiert sich in den genannten Bereichen und bietet ihren Mitgliedsunternehmen dazu Informationen und Beratungen an.

DIANE MAYER