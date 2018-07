Im Fürther Repair Café surren jetzt auch Nähmaschinen

FÜRTH - Das Repair Café in der Kofferfabrik erweitert erneut sein Angebot. Jetzt sind auch kleine Nähreparaturen möglich.

Reparatur-Füchse in Aktion: Im Repair Café werden jetzt zusätzlich kleine Näharbeiten erledigt. © Hans-Joachim Winckler



Das Repair Café Fürth, ein Projekt des Freiwilligenzentrums, gibt es seit zweieinhalb Jahren. Das Konzept setzt auf den Nachhaltigkeitsgedanken: Alle zwei Monate treffen sich die ehrenamtlichen Helfer in der Kofferfabrik (Lange Straße 81) und bieten kostenlose wie fachkundige Hilfe an.

Wurden zunächst hauptsächlich elektrische Geräte repariert, kam im Frühjahr 2018 eine Fahrradreparatur-Station dazu. Mit dem "Repair Café digital" startete außerdem Ende 2017 in der Kneipe des Babylon-Kinos am Stadtpark ein weiteres Angebot an einem neuen Standort.

In Kooperation mit Ehrenamtlichen aus dem Fürther Mütterzentrum ist es ab sofort möglich, kleine Nähreparaturen durchführen zu lassen. "Wir freuen uns, den Nachhaltigkeitsgedanken damit auf eine noch breitere Basis stellen zu können", heißt dazu in einer Pressemitteilung.

Das Repair Café steht allen Menschen offen. Defekte Geräte werden gemeinsam mit ihren Besitzern untersucht und repariert – meist mit Erfolg: Im Schnitt nehmen die Helfer pro Termin 40 bis 50 Geräte an, davon können sie fast zwei Drittel wiederherstellen. Das Motto "Reparieren statt wegwerfen" wird damit immer wieder aufs Neue mit Leben erfüllt. Das Konzept wurde Ende 2016 mit dem Natur- und Umweltpreis der Stadt Fürth gewürdigt.

Das Freiwilligenzentrum ist die Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement und arbeitet unter dem Trägerverbund Awo, Caritasverband, Diakonisches Werk und Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit.

Die Termine der Reparaturwerkstatt sind auch online abrufbar. Kofferfabrik: www.kofferfabrik. cc/repair-Cafe.html

Fahrradwerkstatt: http://wp.me/ P89Iho-4G

Babylon: http://bit.ly/2iyuad3

