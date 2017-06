Im Fürther Sudhaus fließt bald Bier aus Pegnitz

FÜRTH - Das Rätselraten, welcher Wirt das Jugendstilsudhaus an der Schwabacher Straße übernimmt, hat ein Ende: Dort, wo früher Humbser gebraut wurde, fließt bald Bier aus Pegnitz.

So könnte es im Sudhaus an der Schwabacher Straße nach der Sanierung aussehen © PR



Wie berichtet, wird das Sudhaus – in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Malzböden – gegenwärtig aufwändig saniert, um es in eine Wirtschaft zu verwandeln.

In den vergangenen Monaten fahndeten die Investoren nach einem Gastronomen, der das Objekt betreiben möchte – und wurden gleich dreifach fündig: Das Trio Ralph Weiß, Claus Weiß und Fabian Faßmann führt nicht nur die Brauerei Boeheim in Pegnitz, sondern seit 2016 auch zwei Lokale in der Nürnberger Innenstadt: die Boeheim-Bar in der Klaragasse und die Boeheim-Bierhalle in der Brunnengasse beim Germanischen Nationalmuseum. In beiden Örtlichkeiten schenken sie die Biere Boeheim Hell und Boeheim India Pale Ale aus.

Antworten auf die Frage, was die Fürther im Jugendstilhaus samt Biergarten erwarten dürfen, wollen die künftigen Betreiber erst bei einer Pressekonferenz am nächsten Dienstag geben. „Wir sind nicht die übliche fränkische Brauerei und wir sind auch nicht die üblichen neuen Craftbier-Brauer“, schreiben die Macher auf ihrer Homepage www.boeheim.de.

Dem Brauereisterben in Franken begegnen sie seit 2016 mit einem neuen Konzept: „Wir haben uns entschieden, unsere alte Brauerei in Pegnitz zu retten. Mit der Brauerei etwas Neues zu pushen und aus dem Einheitsgeschmack der klassischen fränkischen Landbiere auszubrechen“, heißt es auf der Internetseite.

Zu diesem Konzept gehören offenbar auch die Lokale in Nürnberg sowie jetzt das Sudhaus in der Fürther Südstadt.

