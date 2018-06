Im Juni: Weniger Leute in Fürth ohne Job

Arbeitsagentur meldet Tiefstwerte bei Quoten in Stadt und Landkreis - vor 1 Stunde

FÜRTH - So wenige Menschen ohne Job gab es lange nicht mehr: Die Fürther Arbeitsagentur meldet für Juni eine Arbeitslosenquote mit einer zwei vor dem Komma und Tiefstwerte für Stadt und Landkreis Fürth.

Symboldbild © Uwe Anspach/dpa



Symboldbild Foto: Uwe Anspach/dpa



Erstmals in zwanzig Jahren, heißt es, sei die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Fürth, zu dem Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Fürth, Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim zählen, in den vierstelligen Bereich, also unter die 10 000er-Marke, und unter drei Prozent gesunken. Konkret: 9784 Menschen waren hier im Juni ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote liegt somit bei 2,9 Prozent. Das sind 258 Personen oder 2,6 Prozent weniger als im Mai und 525 oder 5,1 Prozent weniger als im Juni 2017. Dabei zieht sich die erfreuliche Entwicklung den Angaben zufolge durch alle Personengruppen: Junge, Ältere, Langzeitarbeitslose.

Agenturchef Thomas Dippold schwärmt von Werten, die in zwanzig Jahren "nie erreicht" wurden und von einem Arbeitsmarkt, der sich, obwohl im Vergleich zu Vormonat und -jahr rund 20 Prozent weniger offene Stellen gemeldet wurden, "unbeeindruckt in bester Verfassung" zeige. Indikatoren für eine strukturelle Trendwende seien nicht in Sicht.

In Fürth liegt die Arbeitslosenquote nun bei 4,6 Prozent, einem historischen Tiefstwert. Das freut auch Oberbürgermeister Thomas Jung: "Der Arbeitsmarkt in unserer Stadt zeigt sich nach wie vor beeindruckend stabil und entwicklungsfähig." 3467 Fürther hatten im Juni keinen Job. Das sind 102 Personen oder 2,9 Prozent weniger als im Mai und 294 (7,8 Prozent) weniger als im Juni 2017.

Für den Landkreis Fürth meldet die Agentur eine Arbeitslosenquote "auf Zehn-Jahres-Tief". Zwischen Wilhermsdorf, Obermichelbach, Zirndorf, Roßtal und Großhabersdorf sind demnach 1595 Menschen arbeitslos gemeldet, 30 (1,8 Prozent) weniger als im Vormonat und 52 (3,2 Prozent) weniger als vor einem Jahr.

Im gesamten Agenturbezirk wurden im Juni 970 Vakanzen gemeldet. Aktuell gibt es damit 5018 offene Stellen, für die Leute gesucht werden.

hbi