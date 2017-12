Im Rollstuhl: Schüler wollen der kleinen Shahed helfen

Heinrich-Schliemann-Gymnasium sammelt Spenden für krankes Mädchen - vor 41 Minuten

FÜRTH - Shahed aus Syrien ist sechs Jahre alt und wurde mit Spina bifida, einer Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks, geboren. Eine Operation könnte das Leben des Mädchens verbessern – Schüler und Lehrkräfte des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums sammeln zurzeit fleißig Spenden.

Shahed ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Ohne Operation wird die Lähmung ihrer Beine voranschreiten. © privat



Shahed ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Ohne Operation wird die Lähmung ihrer Beine voranschreiten. Foto: privat



Lange konnte Shahed von ihren Eltern getragen werden. Doch mit sechs Jahren ist sie jetzt zu schwer dafür. Das kranke Mädchen war damit ans Haus gefesselt – bis es dank der Spenden von Freunden vor kurzem einen Kinderrollstuhl bekam.

Ein Helfer nahm ihn im Flugzug mit nach Beirut, wo Verwandte von Shahed in einem Flüchtlingscamp lebten. Sie steckten den Rollstuhl in ein Taxi, das nach Damaskus fuhr. Shaheds erste Reaktion aber war anders als erwartet, erzählt Johanna Klose, Kunstlehrerin am Heinrich-Schliemann-Gymnasium. Das Mädchen schluchzte: "Ich will keinen Rollstuhl. Ich will Beine!"

Shaheds Wirbelsäule ist verkrümmt. Damit die Beine nicht immer stärker gelähmt werden, brauche sie eine Operation, sagt Klose, die die Spendenaktion initiiert hat und von Schülern, Lehrern und Eltern unterstützt wird. Sie kennt Verwandte von Shahed, die mit ihren vier Kindern seit zwei Jahren in Oberfürberg leben.

Das Gesundheitssystem in Syrien liegt brach, die Kliniken seien belegt mit Opfern des Krieges, so Klose. Shaheds Familie hat nun ein Privatkrankenhaus gefunden, das die Operation durchführen kann. 5500 Euro sind nötig. Bis Ende Januar will die Lehrerin die Summe zusammenbekommen. Nach einem Unfall im Frühjahr saß Klose eine Zeit lang selbst im Rollstuhl: "Das war ein Antrieb, zu helfen." Der Rollstuhl ermöglicht Shahed – ihr Name bedeutet "Honig" – zurzeit immerhin, die Schule zu besuchen und Freunde zu treffen.

Spendenkonto: Caritas Fürth, DE 1776 2500 0000 4009 0904,BYLADEM1SFU, Sparkasse Fürth, Stichwort "Shahed – Honigkind". Infos: www.schliemann-gym.de

st/czi