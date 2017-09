Immer die richtige Brennweite

Steiner Fotoclub stellt Programm vor — Neuwahl des Vorsitzenden - vor 1 Stunde

STEIN - Beim Steiner Film- und Fotoclub (SFC) gibt es Neuigkeiten: Nicht nur ein frisches Programm ist aufgelegt, sondern auch ein personeller Wechsel steht an.

Zeltlager im Salar de Coipasa, eines von vielen Fotos des Steiner Foto-, Film- und Videoclubs. Foto: Monika Meier (SFC)



Nach 14 Jahren Engagement steht Vorsitzender Frank Zahorik bei der nächsten Jahreshauptversammlung nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung. Viele erfolgreiche Projekte hat der scheidende Vorsitzende vorangetrieben: die Steiner Medientage, der Wechsel vom analogen in das digitale Zeitalter, aber auch bauliche Maßnahmen, wie die Renovierung der Vereinsräume. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin wird in der Hauptversammlung im Oktober gewählt.

Das Programm enthält einen Mix aus Workshops, Vereinsabenden und Veranstaltungen in der Alten Kirche. Hier einige Höhepunkte: Am Freitag, 10. November, steht um 19.30 Uhr in den Clubräumen, die Finissage zur aktuellen Jahresausstellung mit Geschichten hinter den Bildern an. Am Samstag, 25. November, gibt es um 19.30 Uhr, in der Alten Kirche ein Kaleidoskop von Beamer-Shows auf Großleinwand. Das soll einen Eindruck vom kreativen Schaffen der Fotografen des Clubs vermitteln.

Führung durchs Labor

Bei der Matinée am Sonntag, 26. November, besteht von 10 bis 13 Uhr im Keller der Mühlstraße 29 Gelegenheit, die im Vorjahr aufwändig renovierten Räume des Steiner Foto-, Film- und Videoclub zu besichtigen. Zusätzlich ist eine Führung durch das frisch renovierte analoge Schwarz-Weiß-Labor möglich.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter www.sfc-stein.de. Die Programme liegen im Rathaus in Stein aus oder können beim 2. Vorsitzenden, Richard Walter, telefonisch (09 11) 9 69 41 11 oder per Mail (richard.walter@sfc-stein.de) angefordert werden.

fn