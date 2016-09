Immer mehr kleine Bäcker und Metzger geben auf

FÜRTH - Die Konkurrenz durch Discounter und Einzelhandelszentren wird immer größer, dazu kommen oft noch Nachwuchssorgen: Selbstständige Bäcker und Metzger in Stadt und Landkreis Fürth haben mit einer Vielzahl von Herausforderungen zu kämpfen. Nicht wenige haben deshalb in den vergangenen Jahrzehnten aufgegeben.

Kunden wollen eine breite Auswahl an Backwaren. Ob diese vom kleinen Handwerksbetrieb, einer Kette oder einem Discounter kommen, ist vielen aber egal. Die selbständigen Bäcker trifft das hart, ihre Zahl ist seit Jahren rückläufig. © Foto: dpa



Die Zahlen sind dramatisch: Von 80 Bäckerbetrieben 1994 sind aktuell noch 20 übriggeblieben. Nicht besser sieht es bei den Metzgern aus: Noch 21 eigenständige Unternehmen gibt es in der Stadt und dem Landkreis Fürth. Vor 20 Jahren waren es 65. Das hat Konsequenzen für Handwerk wie Kunden. „In manchen Stadtteilen gibt es kaum noch eine fußläufig erreichbare Nahversorgung“, bedauert Konrad Ammon, Obermeister der hiesigen Metzgerinnung.

Ohne Pkw geht nichts

Ein Grund dafür seien die zahlreichen Einzelhandelszentren in Gewerbegebieten am Stadtrand oder auf der grünen Wiese. „Kunden legen Wert auf Parkplätze und gute Erreichbarkeit“, sagt Ammon. Nur, wer über kein Auto verfügt, bleibe buchstäblich auf der Strecke.

Dass nunmehr nur noch ein Drittel der vor 20 Jahren existierenden Metzger übrig sind, habe allerdings auch mit fehlenden Nachfolgern zu tun. Konrad Ammon, der in Burgfarrnbach seine Firma in der vierten Generation führt, bildet da eine glückliche Ausnahme – denn beide Söhne arbeiten im Betrieb mit. „Es wird weitergehen“, ist der 59-Jährige überzeugt, „und ich würde mich freuen, wenn die beiden das gemeinsam übernehmen. Weil Arbeit ist genug da.“

Aktuell beschäftigt Ammon 25 Mitarbeiter. Lehrlinge und Fachkräfte zu finden, stellt ihn allerdings vor immer größere Herausforderungen. „Ganz, ganz schwer“ sei dies. Dabei wüssten die allermeisten jungen Menschen gar nicht, wie anspruchsvoll der Beruf des Metzgers oder Fleischereifachverkäufers geworden ist. „Wir waten ja nicht den ganzen Tag in Blut“, stellt er klar.

Metzger müssten heute auch kochen können und Verkäufer wegen des oft dazu gehörenden Catering-Geschäfts viel mehr draufhaben als Stadtwurst oder Kotelette feilzubieten. Über die Jahre hat Ammon festgestellt, dass zu einer erfolgreichen Ausbildung immer drei gehören: der Betrieb, der Jugendliche und das Elternhaus. „Leider fehlt bei vielen eine Mutter oder ein Vater, die in schwierigen Phasen ermuntern oder anschieben“, bedauert der Metzgermeister.

Probleme, die Karl Gräf ebenfalls kennt. Für ihn als Bäcker kommt bei der Suche nach Azubis eine weitere Hemmschwelle hinzu: die Arbeitszeiten. „Wenn man nachts um zwei Uhr aufstehen muss, während die Kumpels um die Häuser ziehen, fällt das schon schwer“, sagt der 47-Jährige, der mit seiner Bäckerei in Seukendorf auf über 250 Jahre Familientradition zurückblicken kann. Als Obermeister kennt er zudem die Sorgen und Nöte seiner Kollegen. „Der Fachkräftemangel ist ein ganz heißes Eisen“, sagt Gräf. Er selbst versuche sein 35-köpfiges Team durch soziale Kompetenz, Flexibilität bei Urlaub und freien Tagen und eine „wirkliche 40-Stunden-Woche“ zu motivieren.

Und das gelinge ihm auch. Bei der Bezahlung dagegen könne er nicht mit größeren Wettbewerbern mithalten. Umso wichtiger sei es deshalb, seine Leute gut zu führen: „Wie ich in den Wald hineinrufe, so kommt es auch zurück.“ Heuer wird er zwar keine Lehrlinge einstellen, aber weil er im vergangenen Jahr „zwei sehr gute Azubis“ für sich gewinnen konnte, sei das aktuell nicht weiter tragisch.

Talsohle durchschritten?

Auch sonst ähneln die Probleme denen der Metzger. „Mein Vater hatte im Umkreis von 15 Kilometer praktisch keine Konkurrenz“, berichtet Gräf, „heute gibt es in fast jeder Gemeinde Einkaufszentren und in jedem Supermarkt einen Bäcker.“ Ob mit den derzeit 20 Bäckereien in Stadt und Landkreis Fürth die Talsohle erreicht sei, vermag er nicht zu sagen.

Dabei hätten sich das Berufsbild und die Erwartungshaltung der Kunden ohnehin verändert. „Früher gab es eine Kaffeesorte, nämlich Filterkaffee aus der Thermoskanne – heute fast sämtliche Sorten.“ Die Kompetenz für Kaffee und Snacks werde inzwischen beinahe höher bewertet als die für Brot und Semmeln. Karl Gräf setzt dagegen auf ein anderes Konzept: „Ich backe wenige Sorten, die dafür aber richtig gut. Riesige Sortimente haben keine Zukunft.“

