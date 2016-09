Immer mehr Wildgänse bevölkern Fürther Wiesengrund

Auch vor Spaziergängern haben die Graugänse keine Angst - vor 52 Minuten

FÜRTH - Neben Tauben und Störchen haben sich Wildgänse zu einem festen Bestandteil der städtischen Tierwelt entwickelt. Und es gefällt ihnen offenbar ganz prima in Fürth, denn ihre Population nimmt immer mehr zu. Das bringt aber auch Probleme mit sich.

Am Fürther Stadtparkweiher gefällt es dieser Gänseschar am sonnigen Donnerstagnachmittag offensichtlich sehr gut. Davon zeugen auch die flächendeckenden Hinterlassenschaften ihrer Verdauung. © Edgar Pfrogner



Die Zeiten, als Gänse zum Haushalt gehörten, sind längst vorbei. Nur noch der Name des flächensanierten Gänsbergviertels und das Gänsedenkmal auf dem Paisleyplatz vor der Stadthalle erinnern daran, als Kinder im Wiesengrund das Federvieh gehütet haben. Durch die Hintertür ist es jedoch in wilder Form wieder nach Fürth zurückgekehrt und vermehrt sich hier prächtig, zumal der Mensch ihm nicht mehr nach dem Leben trachtet.

Von den Spaziergängern lassen sich die Graugänse nicht beeindrucken. © Pfrogner



Als Graugänse – erkennbar an den gelben Schnäbeln – oder kanadische Wildgänse mit schwarzen Hälsen bevölkern die Großvögel bevorzugt den Fürther Stadtpark und seine grüne Umgebung. Was Spaziergänger mit Kindern nett finden, betrachtet Birgit Auerswald, im Fürther Grünflächenamt zuständig für den Unterhalt der Anlagen, schon etwas kritischer.

„Die Tiere verunreinigen mit ihrem Kot unsere Liegewiesen“, spricht sie ein großes Ärgernis an. Gänse koten bis zu 170 Mal am Tag. Das entspricht rund zwei Kilo Hinterlassenschaften pro Tier. Vor allem bei Open-Air-Veranstaltungen mit viel Publikum wird diese Menge zum Problem, wenn die Picknickdecken hernach übel ausschauen.

Experiment gescheitert

Im Januar 2005 schon wollte das Grünflächenamt die Problematik auf radikale Weise lösen und hat den zuständigen Jagdpächter mit dem Dezimieren der Gänseschar beauftragt. Doch „der Schuss ging nach hinten los“, wie sich Auerswald noch gut erinnert.

Denn die Gänsejagd mitten in der Stadt löste einen Sturm der Empörung aus und musste wieder eingestellt werden. Das Vertreiben durch gezielte, häufige Störung scheidet für Auerwald aus. „Zu personalintensiv“, urteilt die Abteilungsleiterin. Was sie wundert, ist die Tatsache, dass es trotz der Verunreinigung keine offiziellen Beschwerden über das Federvieh gebe. Offenbar würden die Gänse von der Bevölkerung als eine natürliche Gegebenheit eingestuft, die man einfach hinnehmen müsse.

Stadtförster Martin Straußberger räumt auf Anfrage der Fürther Nachrichten ein: „Die Jagd in Siedlungsnähe ist immer schwierig. Da kann man nicht einfach herumschießen, weil damit ja auch eine Unfallgefahr verbunden ist.“ Zudem seien die Gänse ausgesprochen schlau und könnten genau unterscheiden zwischen arglosen Spaziergängern und Jägern. Straußberger: „Sobald sich jemand nähert mit etwas in der Hand, das nur entfernt nach einer Flinte aussieht, nehmen sie sofort Reißaus.“ Und wenn man eine Gans erlege, kämen zwei neue nach.

Die einzige Möglichkeit, ihre überhandnehmende Population einzudämmen, sieht der Stadtförster im zerstören der Gelege. Dazu müsse man allerdings erst einmal herausfinden, wo die Vögel brüten. Und dann dürfe man die Eier auch nicht einfach wegnehmen, weil die Gänse sofort neue nachlegen würden.

Straußberger zufolge ist es wesentlich effektiver, die Eier anzustechen, damit sich keine Brut entwickeln kann. Während man sich im Grünflächenamt auch um das ökologische Gleichgewicht der beiden Stadtparkweiher sorgt, geht nach Ansicht der Fürther Stadtförsters von der im Wiesengrund herumvagabundierenden Gänseschar keine ernsthafte Gefahr fürs heimische Ökosystem aus.

Fürth ist mit seinem Gänseproblem übrigens in guter Gesellschaft. Auch die Nachbarstadt Nürnberg kämpft damit – insbesondere am aufwändig sanierten Wöhrder See mit seinem neuen Strandbad. Noch viel schlimmer trifft es aber Gunzenhausen, wo die Wildgänse den Altmühlsee mit seinen ausgedehnten Biotopen als ideales Rückzugsgebiet entdeckt haben.

Volker Dittmar