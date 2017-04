"In die Heimat kommen wir nicht mehr . . ."

OBERASBACH - Unter Nachwuchssorgen leiden sie alle: ob Heimatforscher, Sänger oder Gärtner. Manchmal verschwindet ein Verein einfach still und leise von der Bildfläche, wie etwa die Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Oberasbach. Franz Teletzky war in den vergangenen 37 Jahren deren Obmann. Ein Hausbesuch.

„Es fehlt was“, sagt Franz Teletzky nach der Auflösung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Oberasbach. Foto: Foto: Scherer



Die Bürgermeisterin hatte versucht, ein wenig Trost zu spenden. Damals, Mitte Januar, in ihrer Laudatio beim Neujahrsempfang der Stadt. Kurz bevor sie Franz Teletzky die Oberasbacher Bürgermedaille in die Hand drückte. Die Sudetendeutschen waren als Verein erst wenige Tage Geschichte, als Birgit Huber einen Satz formulierte, der beim Nachlesen fast ein wenig unfreiwillig komisch klingt: "Doch trotz Ihres unermüdlichen Engagements konnten Sie nicht verhindern, dass die nachfolgenden Generationen sich so gut in die neue Heimat integriert haben, dass neue Zugehörigkeitsgefühle entstanden sind", sagte sie an Franz Teletzky gewandt. Der ehemalige Stadtrat lauschte den Worten neben dem Rednerpult mit starrem Blick. Auftrag erfüllt und Tschüss sozusagen.

20 Prozent der Bevölkerung

Dabei waren die Sudetendeutschen einmal ein wichtiger Mosaikstein in der Oberasbacher Vereinslandschaft: Mit über 320 Mitgliedern in der Glanzzeit zu Beginn der 1990er Jahre, mit Frauengruppe, Kindergruppe, Jugendgruppe, Tanzgruppe, Seniorengruppe, alle gegründet von Franz Teletzky, der 1979 zum Obmann gewählt worden war. Welche Bedeutung die Flüchtlinge in der Gemeinde hatten, macht ein Blick auf Zahlen noch 30 Jahre früher deutlich: 1948 lebten in Oberasbach knapp 3700 Bürger – 790 Menschen, immerhin über 20 Prozent, kamen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Der Prozess der Vertreibung zog sich bei Franz Teletzkys Familie über mehrere Jahre hin. Im Juli 1945 hieß es Abschied nehmen vom Bauernhof in Mährisch-Rausenstein im Kreis Zwittau: "Fünf Hektar Land, zwei Kühe", so beschreibt Franz Teletzky das Anwesen. Ein paar Habseligkeiten zusammengerafft, dann brachten Tschechen "das halbe Dorf" auf Traktoren und Hängern ins 60 Kilometer entfernte Chotec. Teletzkys Familie landete bei einem Bauern und arbeitete dort in der Landwirtschaft. Hunger litten die Deutschen nicht.

Im November 1946 sollte die Aussiedlung anstehen. Doch kurz vor Weihnachten wurden die Transporte eingestellt. In den offenen Eisenbahnwaggons erkrankten die Menschen in der Kälte. Wieder ging es zu einem Bauern, dort blieben die Teletzkys dann bis zum Mai 1949. Von einem Lager in Eger fuhren Lastwagen die Deutschen an die Grenze, in die Freiheit lief man zu Fuß. "Ich habe mich auf die Aussiedlung gefreut", sagt Franz Teletzky. Dem damals 18-Jährigen war aber auch klar: "In die Heimat kommen wir nicht mehr, aber wir vergessen sie nicht."

Mit seiner Familie landete er in einem Übergangslager in Scheinfeld: Franz Teletzky arbeitete am Bau, in einer Ziegelei, als Wachsoldat bei den Amerikanern und schließlich bei Grundig. Nach einem Motorradunfall ließ er sich dort zum Rundfunkmechaniker umschulen und landete später bei der Post. 1955 zog Franz Teletzky nach Nürnberg, heiratete wenig später. Ihre neue Heimat fand die gesamte Familie schließlich 1964 in Unterasbach. Im Hölzleshoffeld stampfte die Bayerische Landessiedlung Häuser aus dem Boden. Vier Oberasbacher und 40 Flüchtlingsfamilien wohnten in dem neuen Quartier, das von großem Zusammenhalt geprägt war. "Jeder hat jedem geholfen", sagt Teletzkys Ehefrau Käthe.

Franz Teletzky wollte die Landsmannschaft nicht abschotten, er öffnete den Verein nach außen. An Veranstaltungen, wie etwa den Zeltlagern oder den beliebten Busreisen sollte teilnehmen können, wer wollte. Unabhängig davon, ob er in Eger, Asch oder eben Oberasbach geboren war.

Inzwischen ist alles etwas anders geworden. Im Hölzleshoffeld haben Umzüge, Todesfälle, Hausverkäufe ebenfalls die Strukturen verändert. Auch an der Ortsgruppe der Landsmannschaft ging, wie in anderen Kommunen, die Zeit nicht spurlos vorüber. Zu den Ehrungen kamen immer weniger Mitglieder. Altersbedingt stellten oft schon die Stufen hinauf in den Heimatraum in der Hirtengasse 2 ein Hindernis dar. Am Ende blieb ein harter Kern von rund 20 Leuten und letztlich die Auflösung des Vereins. Aber: "Es fehlt schon irgendwas", sagt Franz Teletzky. Während des Gesprächs läutet das Telefon. Eine Frau will wissen, wann und wo das nächste Treffen stattfindet: ein Stammtisch, einmal pro Monat. Noch hat das Grüppchen keine neue Heimat und keinen neuen Namen – beides wird sich finden.

