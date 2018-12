In einem Fürther Linienbus flogen die Fäuste

Zwei Gruppen von Fahrgästen gerieten sich bei der Fahrt durch die Südstadt in die Wolle

FÜRTH - Eine handfeste Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Fahrgästen hat sich in einem Fürther Linienbus entwickelt.

Wie die Fürther Polizei am Montag mitteilte, ist es zu dem Zwischenfall bereits am Freitag gegen 22.30 Uhr gekommen. Im Bus, der in der Schwabacher Straße unterwegs war, soll auf Höhe der Kaiserstraße einer der Mitfahrenden einen anderen angerempelt haben. Ein Wort gab offenbar das andere, eine Rangelei unter den Begleitern der beiden Protagonisten entwickelte sich, die schließlich völlig aus dem Ruder lief.

Der Bus stoppte, die Polizei und der Rettungsdienst wurden alarmiert. Eine Behandlung ihrer Blessuren durch die Sanitäter verweigerten die Beteiligten allerdings beharrlich.

Wie sich im Lauf der Ermittlungen vor Ort herausstellte hatte eine Frau, die ebenfalls im Bus saß, den Vorfall mit dem Handy gefilmt. Sie war allerdings inzwischen verschwunden. Diese Frau sowie weitere Zeugen der Auseinandersetzung werden von der Fürther Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 759050 mit ihr in Verbindung zu setzen, um den Hergang aufklären zu können.

fn