In Fürth bröckeln die Turnhallen

Die Stadt plant mehrere Neubauten für den Schul- und Vereinssport

FÜRTH - Es gibt zu wenige von ihnen, manche sind obendrein zu klein oder schlicht baufällig: Ihre Turnhallen bereiten nicht nur der Stadt Fürth immer wieder Kummer, sondern auch den Schulen und Vereinen, die auf sie angewiesen sind. Mit dem Bau von drei neuen Hallen will das Rathaus nun gegen Engpässe ankämpfen.

Saniert wird gegenwärtig die historische Jahnhalle in der Theresienstraße, drei Neubauten in anderen Stadtteilen sollen folgen. © Hans-Joachim Winckler



Der Stadtrat hat den ersten Schritt getan, um die Lage ein wenig zu entspannen. In der jüngsten Sitzung gab die Politik grünes Licht für den Bau einer Dreifachturnhalle bei der Grundschule Seeackerstraße. Ein "funktionales Standardgebäude" ohne große Extras solle dort entstehen, sagt Schul- und Sportreferent Markus Braun. Die kleine und ohnehin marode Halle in Sack werde dadurch auf lange Sicht überflüssig. Ein Gutachten veranschlagt für den Neubau immerhin rund sieben Millionen Euro. Dass es 1,2 Millionen mehr sind, als ursprünglich erwartet, liegt auch am problematischen Untergrund: Große Teile der Halle werden auf der verfüllten Trasse des einstigen Ludwig-Donau-Main-Kanals stehen. 2018 wird geplant, in den Jahren 2019 und 2020 gebaut.

"Zeit- und baugleich", so Braun, will die Stadt eine zweite Dreifachturnhalle beim Stadelner Hallenbad errichten. Beschließen durfte das der Stadtrat noch nicht, denn die Regierung hat Klärungsbedarf. Ansbach hinterfragt, warum das Gebäude auf den dortigen Allwettersportplätzen entsteht und nicht auf dem benachbarten Areal der maroden Günter-Brand-Sporthalle, die der Neubau doch eigentlich ersetzen soll.

Die Stadt hat dafür gute Gründe: Für zwei oder drei Jahre würde sie neben dem Neubau auch die alte Halle weiterbetreiben wollen, erklärt Braun. Das schaffe nämlich die nötigen "Überkapazitäten", um eine weitere Sportstätte abreißen und durch einen größeren Neubau ersetzen zu können. Die Rede ist von der ebenfalls verbrauchten Zweifachhalle am Humbser-Sportplatz unweit des Helene-Lange-Gymnasiums. "Eine Sanierung hat dort keinen Sinn mehr", sagt Braun. Wegen des nahen Schulzentrums mit Gymnasium, Real-, Mittel- und Grundschule sei der Bedarf an Sportstätten aber enorm.

Drei neue Hallen, reicht das? Nein, sagt man im städtischen Sportservice (siehe Artikel links). Der Bedarf sei noch um einiges größer. Da schmerzt es besonders, wenn Hallen wegen Schäden vorübergehend schließen müssen, so wie gegenwärtig am Hardenberg-Gymnasium.

Wie berichtet, hatte Wasser, das übers Dach eingedrungen war, den Boden aufgewellt. Zwar liege ihm das angeforderte Gutachten noch nicht vor, Markus Braun geht aber davon aus, dass der Boden nicht nur punktuell, sondern komplett ausgetauscht wird. Weil eine Maßnahme dieses Umfangs immer ausgeschrieben werden muss, rechnet er damit, dass sie erst "im ersten Quartal 2018" abgeschlossen wird. So lange müssen die Hardenberg-Schüler auf andere Hallen ausweichen, darunter das privat betriebene Indoor Sport Fürth an der Leyher Straße.

Längst gearbeitet wird in der Theresienstraße, wo die Stadt die historische Jahnhalle auf Vordermann bringt. Dort gibt es drei Einheiten, nicht nebeneinander, wie heute üblich, sondern im Keller, Erd- und Obergeschoss. Oben muss unter anderem der Boden ausgetauscht werden, außerdem erneuert die Stadt Fenster, Umkleidekabinen und sanitäre Anlagen. Mit einem Ende der Arbeiten sei bis Pfingsten 2018 zu rechnen. Auch darüber ist man im Sportservice froh, obwohl eine sanierte Jahnhalle nicht die ganz große Entlastung bringen wird: Für Sportarten wie Fuß- oder Handball ist sie schlicht zu klein.

JOHANNES ALLES