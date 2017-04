In Fürther Baumarkt: Kunde von Betonsteinen erschlagen

31-Jähriger aus dem Landkreis Ansbach starb noch am Unfallort - vor 33 Minuten

FÜRTH - Tragischer Unfall in der Fürther Südstadt: In einem Baumarkt wurde ein 31-Jähriger am Samstagvormittag von rund einer Tonne Porenbetonsteinen erschlagen. Für den Kunden kam jede Hilfe zu spät.

In diesem Baumarkt im Fürther Süden kam es am Samstagvormittag zu einem tragischen Unfall. © ToMa



Plötzlich löste sich eine Palette: Ein 31-Jähriger starb am Samstagvormittag in einem Baumarkt in der Fürther Südstadt. Betonsteine fielen während Arbeiten mit einem größeren Stapler auf den Mann herab, über eine Tonne Gewicht trafen ihn. Das zumindest sind die ersten Erkenntnisse der Polizei. Obwohl ein Notarzt und der Rettungsdienst innerhalb von nur wenigen Minuten vor Ort waren, kam für den Mann aus dem Landkreis Ansbach jede Hilfe zu spät - er starb noch im Baumarkt.

Warum die Palette mit den Betonsteinen sich löste, ist noch völlig unklar. Noch am Samstag nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf, die Spurensicherung sperrte den Gang in dem Baumarkt ab.

Jetzt sucht die Polizei einen Zeugen, der den Unfall möglicherweise beobachtet haben könnte. Als die Palette fiel, soll er sich im Baumarkt aufgehalten haben. Er fährt einen blauen Kombi oder einen Kastenwagen, genauere Details über den Mann sind nicht bekannt. Der Zeuge wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.