In Oberasbach dürfen alle mitreden

Bürgerbeteiligung Hölzleshoffeld startet konstruktiv - vor 21 Minuten

OBERASBACH - Die Temperaturen in der Halle der DJK Oberasbach waren hochsommerlich warm, und auch die Stimmung kochte ab und an hoch – aber: Beim ersten Treffen, zu dem die Kommune die Anwohner des Hölzleshoffeldes in Unterasbach eingeladen hatte, schafften es die Anrainer, sich mithilfe eines Moderators auf den weiteren Ablauf der neuen Bürgerbeteiligung zu verständigen. Das Prozedere verspricht realistische Chancen auf einen konstruktiven Prozess, denn alle Anlieger können dabei mitarbeiten.

Die Unterasbacher Siedlung Hölzleshoffeld als Modell: Wie ihr Wohnquartier künftig aussehen soll, daran wollen die Anlieger, die sich jetzt erstmals im Zuge der neuen Bürgerbeteiligung trafen, gemeinsam arbeiten. © Foto: Thomas Scherer



An rund 100 Eigentümer aus der in den 1960er Jahren errichteten Siedlung hatte die Stadt kürzlich Briefe verschickt, um sie zur Versammlung zu bitten. Und auch die Bürgermeisterin zeigte vollen Einsatz: Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin bestückte Birgit Huber parallel die Briefkästen mit den Schreiben. 250 Einladungen hatte das Rathaus drucken lassen, rund 50 Anlieger kamen zu dem Treffen.

Stein des Anstoßes ist, wie bereits mehrfach berichtet, ein Bebauungsplanverfahren, mit dem die Stadt das Gebiet überzieht. Ihr Ziel: einerseits den grünen Charakter des Wohnquartiers zu erhalten, andererseits eine verlässliche baurechtliche Grundlage für alle zu schaffen. Die Gegner – von Anfang an sehr aktiv ist eine Gruppe von Anwohnern aus dem Fichtenweg – stören sich an der Festlegung des sogenannten Siedlungsgrüns, an schablonenhaften Vorgaben und insbesondere daran, dass künftig das Bauen in zweiter Reihe nicht mehr möglich ist. Angesichts der Tatsache, dass es bereits Grundstücke gibt, auf denen zwei Gebäude stehen, argumentieren sie, es gehe um "gleiches Recht für alle". Komme der Bebauungsplan, dann werde mit zweierlei Maß gemessen.

Im Zuge des angestoßenen Verfahrens gab es Fragebogenaktionen und Anliegerversammlungen mit heftigen Diskussionen. Die Stimmung schien derart vergiftet, dass im Stadtrat zwei Initiativen die komplette Einstellung der Planungen forderten. Die SPD hatte das Vorgehen von Anfang an abgelehnt, und Thomas Peter (FDP/FOB) war angesichts der verfahrenen Lage aktiv geworden. Beide Vorstöße fanden aber keine Mehrheit.

Bewegung in die Sache brachte Ende vergangenen Jahres ein Antrag der Freien Wähler für eine erweiterten Bürgerbeteiligung, dem der Stadtrat im April zustimmte. Die Idee: Die Anwohner sollen in eine aktive Rolle kommen und mit Hilfe fachlicher Anleitung Wünsche und Anregungen für ihr Wohnquartier skizzieren. Im Idealfall könnte am Ende ein Kompromiss stehen, der baurechtlich wasserdicht sein und dann vom Stadtrat abgesegnet werden muss. Genauso könnte die Entwicklung aber auch darauf hinaus laufen, dass die Angelegenheit komplett eingestampft wird. Darauf verwies die Bürgermeisterin. Regelungen eines Bebauungsplans schafften Sicherheit, sagte Birgit Huber. Ihr Herz hänge daran aber nicht. Sollte es anders kommen, könne sie mit einer Mehrheitsentscheidung leben.

Moderator als Katalysator

In der jüngsten Versammlung ging es nun darum, wie der Prozess weiter gestaltet werden sollte. Die Anwesenden sollten dabei aber nicht nur über das Wie befinden, sondern auch über einen Moderator entscheiden, der das Verfahren begleitet. Diese Rolle übernimmt Gerdt Rohrbach, Experte in Sachen Kommunikation, Kooperation, Konflikte, der das Treffen leitete. Der Rother hat eigenen Angaben zufolge langjährige Erfahrung. Seine Rolle umschrieb er wie folgt: "Ich begreife mich als allparteilich, das heißt, ich helfe allen." Er habe in der Angelegenheit keinerlei Interessen, werde nicht entscheiden, "was richtig oder falsch ist". Vielmehr wirke er als chemischer Katalysator, der Prozesse in Gang bringe.

Mit einem Vorstoß brachte sich gleich zu Beginn besagte Anwohnergruppe aus dem Fichtenweg in Stellung, und zwar mit konkreten Personalvorschlägen für das eigentlich zu wählende Sprechergremium. Doch im weiteren Verlauf der Diskussion – eine Wahl fand noch nicht statt – kristallisierte sich heraus, dass es nicht so kommen dürfte. Walter Schwarz, der die Namen vorgetragen hatte, signalisierte denn auch, das man offen sei für andere Nominierungen.

Außerdem, und dieser Vorschlag kam von Stadtrat Franz X. Forman (FW), wird das Gremium eine rein repräsentative Funktion haben, für den Moderator als Ansprechpartner fungieren, aber eben inhaltlich nicht alles bestimmen. Diese Arbeit übernehmen größere Gruppen, die sich um einzelne Themen wie Vorgärten, Dachgauben oder Siedlungsgrün kümmern und bei denen Bürger jederzeit einsteigen können.

Diese Lösung fand bei der Abstimmung eine klare Mehrheit und nahm damit zum Teil vielleicht den Befürchtungen Lothar Schmitts den Wind aus den Segeln. Der CSU-Stadtrat und Hölzleshoffeld-Anwohner hatte hartnäckig moniert, dass die Gremienarbeit nicht repräsentativ sei und es einen offenen Prozess geben müsse, an dem sich jeder beteiligen könnte. Letzteres ist nun der Fall.

Ebenso wurde deutlich: Mit Ausnahme zweier Bürger war niemand der Anwesenden generell gegen einen Bebauungsplan. Keine uniformen Lösungen, sondern auf die individuellen Bedingungen, Besonderheiten und Wünsche eingehen sowie den Aspekt des Mehrgenerationenwohnens berücksichtigen – so lauteten die Wünsche verschiedener Bürger, eine baurechtlich sicher höchst komplizierte Angelegenheit. Was auf jeden Fall gefordert ist, um den beginnenden Prozess erfolgreich zu gestalten, brachte letztlich Anwohner Norbert Hirschmann auf den Punkt: "Jeder muss sich ein Stück bewegen, wenn es immer nur um die gleichen Forderungen geht, können wir gleich aufhören."

HARALD EHM