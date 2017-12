In Roßtal zogen 100 Senioren um

ROSSTAL - Einen solchen Umzug gilt es akribisch vorzubereiten: Die Roßtaler Heimleiterin Martina Bär und ihre Belegschaft haben die logistische Herausforderung, ihr neues Awo Soziales Kompetenzzentrum in Betrieb zu nehmen, gemeistert.

Haupt- und Ehrenamtliche packten an, um Mobiliar ins neue Awo-Domizil zu bringen. © Sven Ehrhardt



Seit vielen Wochen waren alle Verantwortlichen im Tüftel-Modus — und das war gut so, denn der Umzug klappte ohne Probleme. Mit ihm einher ging die Inbetriebnahme des neuen "Awo Soziales Kompetenz-Zentrum Roßtal", das unter der Trägerschaft des Awo-Kreisverbandes Mittelfranken Süd steht. 100 Bewohner zogen mitsamt Mobiliar aus dem alten Pflegeheim in der Wichernstraße aus.

Schon in der Woche vor dem eigentlichen Umzugstermin transportierten Mitarbeiter der Awo-eigenen Selbsthilfefirma "Auf Draht" Lkw-Ladungen voller Küchenutensilien und weiterer Ausstattungsgegenstände der Pflegeeinrichtung. Danach waren die Bewohner, mit Unterstützung vieler Ehrenamtlicher, an der Reihe. Den ganzen Tag bewegte sich eine Wagenkolonne durch den Ortskern, um auch noch die letzten verbliebenen Gegenstände den Damen und Herren in ihr neues Zuhause zu bringen.

Seit dem ersten Spatenstich im April 2015 bis zum tatsächlichen Einzug vergingen gerade einmal 20 Monate. Neben dem Angebot der stationären Pflege beinhaltet das Zentrum neuerdings auch eine Tagespflege. Die offizielle Eröffnungsfeier ist für das kommende Jahr geplant.

