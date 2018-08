In und um Fürth: Der Jobmotor brummt

Stellenangebot in Stadt und Land hat im Juli zugelegt - vor 52 Minuten

FÜRTH - Über 50 Prozent mehr offene Stellen haben Arbeitgeber in der Stadt im Juli der Arbeitsagentur gemeldet. Im Landkreis betrug das Plus 45 Prozent. Für Agenturchef Thomas Dippold ein sicheres Zeichen, dass die heimische Wirtschaft floriert.

Gute Chancen auf eine Beschäftigung haben Lkw-Fahrer. Auf eine Arbeitsstelle kommen in der Metropolregion aktuell 0,8 Bewerber. © Foto: Uwe Anspach/dpa



Gute Chancen auf eine Beschäftigung haben Lkw-Fahrer. Auf eine Arbeitsstelle kommen in der Metropolregion aktuell 0,8 Bewerber. Foto: Foto: Uwe Anspach/dpa



Die meisten Stellen werden im Bereich der Zeitarbeit, des Handels, des verarbeitenden Gewerbes sowie im Gesundheits- und Sozialwesen angeboten. Händeringend gesucht sind Arbeitskräfte nicht nur in der Altenpflege und im Lkw-Güterverkehr, auch als Informatiker hat man ausgezeichnete Berufsperspektiven. Agentursprecher Jürgen Wursthorn rechnet vor: "Auf eine freie IT-Stelle kommen im Großraum derzeit nur 0,4 Arbeitslose."

Was Dippold und seinen Pressesprecher in Anbetracht der jetzt präsentierten Juli-Statistik besonders freut, ist die Tatsache, dass sowohl Langzeitarbeitslose unter dem Eindruck des Fachkräftemangels wieder stärker gefragt sind, als auch ältere Arbeitnehmer. Und selbst für Frauen und Männer mit ausländischem Pass haben sich die Jobchancen verbessert.

Auffällig, aber nicht ungewöhnlich, ist die Zunahme bei arbeitslos gemeldeten Schulabgängern und Absolventen einer Ausbildung. Es handelt sich nach Wursthorns Angaben um Jugendliche, die noch in der beruflichen Orientierungsphase stecken. Nicht selten stünden hohe Ansprüche einer raschen Beschäftigung entgegen.

Für unqualifizierte Arbeitskräfte ist der Markt hingegen eng geworden. Selbst die in Fürth florierende Bauwirtschaft braucht laut Wursthorn vor allem gut ausgebildete Fachkräfte. Auch die Fürther Stadtverwaltung kämpft, wie berichtet, mit dem Fachkräftemangel. Vor allem bei der Stadtentwässerung sind etliche Ingenieursstellen unbesetzt. Und sogar die Arbeitsagentur sucht dringend Nachwuchskräfte.

Ende Juli stehen in der Stadt 3511 arbeitslos registrierten Menschen 1194 offene Stellen gegenüber. Im Landreis schlagen 1628 Arbeitslose und 695 freie Stellen zu Buche. 289 Stellen haben die lokalen Arbeitgeber im Juli in der Stadt und 183 Stellen im Landkreis der Agentur gemeldet. Nur geringfügig (um 44 Personen in der Stadt und 33 Menschen im Landkreis) haben sich die Arbeitslosenzahlen im Juli erhöht. Sie liegen aber deutlich unter den Vorjahreswert. Im Sinkflug befinden sich auch die Zahlen der Menschen, die eine berufliche Weiterbildung absolvieren oder vorübergehend arbeitsunfähig sind.

VOLKER DITTMAR