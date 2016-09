Informationen für Zirndorfer Bürger

Bürgerversammlungen stehen an - vor 51 Minuten

ZIRNDORF - Vom 22. bis zum 28. September finden jeweils um 19 Uhr die Bürgerversammlungen für die Kernstadt und die Zirndorfer Stadtteile statt.

Bürger der Stadt Zirndorf und deren Stadtteile können sich in den bevorstehenden Bürgerversammlungen informieren und ihre Wünsche vortragen. © fn



Bürger der Stadt Zirndorf und deren Stadtteile können sich in den bevorstehenden Bürgerversammlungen informieren und ihre Wünsche vortragen. Foto: fn



Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildet die Kernstadtversammlung am Donnerstag, 22. September, in der Zirndorfer Paul-Metz-Halle. Am Montag, 26. September, findet die Bürgerversammlung für die Stadtteile Wintersdorf, Weinzierlein, Leichendorf und Bronnamberg in der Wintersdorfer Taverne „Zum Biberttal“ statt. Einen Tag später, am 27. September, ist die Bürgerversammlung für die Stadtteile Anwanden und Lind im Gasthaus „Morgensonne“ in Anwanden. Den Abschluss der diesjährigen Versammlungen bildet am Mittwoch, 28. September, die Versammlung für die Stadtteile Weiherhof und Banderbach im Gemeinschaftsraum der ehemaligen Sparkasse.

Bauprojekte und Finanzen

Der Fokus der Veranstaltung liegt in diesem Jahr auf der Darstellung der Haushaltssituation durch den städtischen Kämmerer und der Vorstellung aktueller Baumaßnahmen. Abschließend haben alle Bürger die Möglichkeit, Anregungen und Wünsche vorzutragen.

fn