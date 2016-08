Interview zum Erfolg der Cadolzburger Genusswanderung

Ingo Baresel von den Cadolzburger Lions: Wir haben unsere Logistik inzwischen perfektioniert - vor 46 Minuten

CADOLZBURG - Genusswandern rund um Cadolzburg – das gibt es heuer am 18. September zum fünften Mal. Organisator der Veranstaltung ist der örtliche Lionsclub, der damit für den guten Zweck sammelt. Zahnarzt Dr. Ingo Baresel ist der verantwortliche Lion für das Ereignis und spricht über Logistik, Spaß und den Erfolg der Veranstaltung.

Ingo Baresel (rechts) mit Koch Tommy Schäfer, der das Genusswandern rund um Cadolzburg seit seinem Bestehen unterstützt. © Foto: Peter von Beyer



Ingo Baresel (rechts) mit Koch Tommy Schäfer, der das Genusswandern rund um Cadolzburg seit seinem Bestehen unterstützt. Foto: Foto: Peter von Beyer



Die Genusswanderung geht ins fünfte Jahr. Sie hat den Benefizlauf rund um die Cadolzburg abgelöst. Ist es nicht wieder Zeit für etwas Neues?

Ingo Baresel: Oh nein, die Genusswanderung ist so beliebt, wir könnten sie auch für 800 Leute veranstalten.

Und warum machen Sie das nicht?

Baresel: Wir sind mit 600 Personen an unserer Kapazitätsgrenze. Mehr schaffen wir als Ehrenamtliche nicht.

Welche Leute kommen zu der Veranstaltung? Hauptsächlich Cadolzburger?

Baresel: Auch Cadolzburger, aber es kommen ebenso Teilnehmer aus Fürth oder Erlangen, dem Raum Neustadt/Aisch, sogar aus Kronach hatten wir schon Wanderer. Es gibt Firmen, die ihren Betriebsausflug mit dem Genusswandern kombinieren. Im vergangenen Jahr hatten wir ein Geburtstagskind, das seine 15 Gäste eingeladen hat. Das ist doch eine entspannte Art, Geburtstag zu feiern: Ich muss mich um nichts kümmern, kann mich den ganzen Tag meinen Gästen widmen, mich unterhalten und dann gibt es für das Geld auch echt etwas geboten.

Was wird heuer für 38 Euro geboten?

Baresel: Ein Aperitif, zwei Vorspeisen, Tomatenmousse und Süßzwiebelsuppe, Krautwickerle als Hauptgericht, Beerengrütze als Dessert und zum Schluss Kaffee und Kuchen. Außerdem ist ein Getränk pro Gang inklusive.

Damit unterbieten Sie jedes Restaurant — oder?

Baresel: Davon gehe ich aus. Möglich ist das natürlich nur dank unserer Sponsoren, wie der Tucher Brauerei, der Weinstube Zeitinger oder der Köche, die mit ihren Teams an diesem Tag für die Stationen ehrenamtlich arbeiten. Neben dem Cadolzburger Bauhof sind heuer erstmals Stefan Rottner, Dominik Liehret und die Rösterei Espressone dabei. Tommy Schäfer gehört seit Anfang an zu unserem Team. Nicht zu vergessen sind die örtlichen Vereine, die uns unterstützen.

Ist die Wanderung angesichts der üppigen Speisenfolge denn überhaupt noch zu bewältigen?

Baresel: Ja, wir suchen die Tour immer so aus, dass sie für Personen jeden Alters, die zwölf bis 13 Kilometer laufen können, geeignet ist. Auch an Familien mit Kinderwagen denken wir. Es mag die eine oder andere holprige Stelle geben, aber es ist machbar. Und die Portionen sind nicht so üppig, dass man sich anschließend nicht mehr bewegen kann und schließlich liegen längere Pausen zwischen den Gängen.

Sie sprachen anfangs von einem großen logistischen Aufwand. Nennen Sie ein paar Beispiele!

Baresel: Wir müssen für jedes Wetter gewappnet sein. Also stehen Zelte an den einzelnen Stationen, die wir am Samstag davor aufbauen. Dazu kommen 140 Biertischgarnituren. Wir haben rund 3000 Gläser, die verteilt werden müssen. Und zuletzt muss natürlich alles wieder abgespült, aufgeräumt und abgebaut werden. Es ist insgesamt eine Riesenlogistik, die wir aber innerhalb von fünf Jahren perfektioniert haben

Wie viele Leute sind im Einsatz?

Baresel: Das sind rund 70 Ehrenamtliche, nicht nur Lions-Mitglieder, sondern unsere ganzen Familien müssen ran.

Nicht zu vergessen, der eigentliche Zweck der Veranstaltung. Sie sammeln Geld für soziale Projekte. Wie viel ist in den vergangenen Jahren zusammengekommen?

Baresel: Dank unserer Sponsoren erreichen wir jährlich die Summe von etwa 10 000 Euro. Wenn auch heuer alles glatt läuft, wären das 50 000 Euro in fünf Jahren.

Welche Einrichtungen unterstützen die Lions damit?

Baresel: Viel Geld benötigen wir für Klasse 2000. Dabei kommen alle Kinder, die die Grundschule in Cadolzburg oder Egersdorf besuchen, in den Genuss eines Vorbeugungsprogramms, bei dem es um gesunde Ernährung oder Suchtprävention geht. Außerdem wird bei der örtlichen Diakonie ein sogenannter Demenzgarten angelegt, der es ermöglicht, dass auch altersverwirrte Menschen noch das Grüne genießen können. Fertig ist inzwischen unsere Obstbaumallee, die wir zwischen Steinbach und Cadolzburg angelegt haben. Immer sorgen wir außerdem dafür, dass auch kleine Dinge möglich sind, wie ein Zuschuss zu einer Klassenfahrt für ein Kind oder der Kauf von Sitzsäcken in der Bücherei.

Gibt es noch freie Plätze in diesem Jahr?

Baresel: Restplätze sind noch vorhanden.

Info und Anmeldung über www.cadolzburger-genusswanderung.de

Interview: Beate Dietz