Ironie über den Dächern von Fürth

Neue Ausgabe der „Rooftop Stories“ in der Innenstadtbibliothek - vor 58 Minuten

FÜRTH - Es ist die Verbindung von Geselligkeit und Kunst an einem besonderen Ort, die den „Rooftop Stories“ in der Innenstadtbibliothek ihre besondere Atmosphäre verleiht und zum Februartermin für ein volles Haus sorgt.

Eine faszinierende Erzählerin: Ex-Slammerin Susanne Rudloff zieht das Publikum zwischen Bücherregalen und Kaffeetheke mit ihrer verspielten Lyrik in den Bann. © Foto: Marcus Kohler



Die Literatur ist zuhause über den Dächern von Fürth, seit die Innenstadtbibliothek ihre Pforten geöffnet hat. Einmal im Monat trifft das auf besondere Weise zu. Dann laden das Fürther Autorenduo „Schaffenskrise“ und die Poetry-Slammerin Lara Ermer in Zusammenarbeit mit der Bibliothek zu abendlichen Lesungen mit Musik ein, und der Raum wird zum literarischen Salon hoch über der Stadt.

„The Black Elephant Band“, die den musikalischen Auftakt setzt, ist weder ein Elefant noch eine Band. Aber das „Black“, das sich Singer/Songwriter Jan Bratenstein in den Bandnamen geschrieben hat, das passt — nicht nur, weil es Bezug nimmt auf einige von ihm geschätzte Gruppen, sondern auch, weil er so offensichtlich angezogen wird von den Schattenseiten des Lebens.

Das hätte Potenzial, ziemlich zu nerven, kommt doch das Gerede von verrotteten Herzen und dem Leben, das einem immer wieder Tritte versetzt aus dem Mund eines Sängers, bei dem die betonte Düsternis, die Aggression und die existentielle Leere durchaus aufgesetzt wirken. Doch dazu kommt es nicht, weil Bratenstein nicht nur seine eigene Darbietung selbstironisch kommentiert, sondern auch deutlich macht, dass die ganze Sache nicht so bierernst zu nehmen ist.

In der Moderne ist es ja insbesondere die Poetry Slam-Bewegung, die das geschriebene Wort wieder zum gesprochenen und gehörten Wort macht. Und wenn Lyrikerin und vormalige Slammerin Susanne Rudloff hinterm Mikro steht und ihre Texte vorträgt, wird das Wort lebendig, wird zum Träger von Emotionen, Gedanken, von Ernst und Unsinn, von Introspektive und seelischem Exhibitionismus.

Scharf, bitter, ironisch, verhalten hoffnungsvoll, manchmal spielerisch, aber nie leicht sind die Gedichte, Einblicke in zerbrochene Beziehungen und verlorene Paradiese, und manchmal witzig-überspitzte Balladen wie die vom „Kussmädchen“, das alle seine Männer mit ihren Vor- und Nachteilen aufzählt und „immer noch mehr“ will. Es sind auch sprachlich geschickt komponierte Texte, aber ihr faszinierendes Leben gewinnen sie in erster Linie im Vortrag, der die Zuschauer in den Bann schlägt.

„Ymer“ lautet der Titel des Debütromans, den Philip Krömer im Anschluss vorstellt. Eine Hommage an den Abenteuerroman, in dem eine Nazi-Expedition nach Island in das Land des Ur-Riesen der nordischen Mythologie erzählt wird. Es ist in mancher Hinsicht das Gegenteil von Rudloffs Art von Text: hochgradig literarisch, eine Komposition für das geschriebene Wort voll Ironie und literarischen Anspielungen, eine clevere Etüde, die vielleicht in erster Linie die eigene Fingerfertigkeit beweist.

SIGRUN ARENZ