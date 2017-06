Ist das der Weg nach Louisiana?

Das 18. Fürther New Orleans Festival startet heute Abend — Showband und Ska - vor 19 Minuten

FÜRTH - Und jetzt rocken sie wieder: Beim 18. New Orleans Festival, das heute um 19 Uhr startet, entern bis Sonntagabend zwölf Bands die Bühne auf der Fürther Freiheit. Besonders der Auftakt ist nichts für Musikfans, die zum Lachen in den Keller gehen.

Drei Tage Musik zum Nulltarif: Abtanzen und Ablachen sind erlaubt, wenn sich ein Dutzend Bands — darunter altgediente Gitarrenhelden und junge Gesangsstars — auf der Freiheit (unser Bild entstand im Vorjahr) ans Werk macht. Foto: Draminski



Clowns in Designer-Klamotten: Gibt’s nicht an jeder Ecke, aber zum Auftakt des 2017er-Festival-Durchgangs am heutigen Freitag um 19 Uhr. The Les Clöchards, eine furiose deutsche Showband, mischen Rock, Country und irisch anmutende Trinklieder mit einer tränentreibenden Stand-up-Conférence.

Apropos Wasser: Sollte sich das Wetter nicht gar so zickig zeigen wie im Vorjahr, rechnet Veranstalter Thomas Schier vom Stadtmarketingverein Vision Fürth mit täglich rund 5000 Zuhörern. Auch in diesem Jahr sind sie zum Nulltarif dabei — heute um 21 Uhr sind, so ist anzunehmen, vor allem Ska-Veteranen dabei und solche, die es werden wollen. The Busters entfachten ihr karibisches Temperament nämlich bereits 1987.

Für NOF-Kenner versteht sich von selbst, dass wieder die New Orleans Rhythm Brass Band aufmarschiert. Die lebenslustige Formation läutet den Samstag um zwölf Uhr mittags ein. Um 14 Uhr folgt ein Senkrechtstarter der Bayernrock-Szene. Mit seiner Band Hundling verrührt der Münchner Singer-Songwriter Phil Höcketstaller Rhythm ’n’ Blues, Folk und Reggae zu einem "bavarikanischen" Soundgebräu. Virtuoses Gitarrenspiel ist die Spezialität des Quartetts Spielman in Bad Company (16 Uhr). Gitarre, Bass und Mundtrompete reichen dem Trio Riders Connection (18 Uhr), um positiven Spirit über die Rampe zu bringen. Mit Songs des neuen Albums "Another Day" und vielen Hits der vergangenenen Jahre schaut um 19.30 Uhr die Ben Granfelt Band vorbei.

Zweiter Samstagabend-Hauptact ist ein Gitarren-Guru, der seit unfassbaren 42 Jahren auf der Bühne steht und bei über 50 CD-Veröffentlichungen in die Saiten gelangt hat. Siggi Schwarz stand schon mit Carlos Santana und Steve Lukather auf der Bühne, er produziert unter anderem Scorpions-Mann Michael Schenker und "The Voice of Germany"-Sieger Andreas Kümmert. Mit seinem Bandprojekt Siggi Schwarz & Friends serviert er den Fürthern ab 21.30 Uhr puren Rock ’n’ Roll.

Wer anschließend noch Kondition hat, begebe sich in den nahe gelegenen Babylon-Keller (Nürnberger Straße 3), wo um 23 Uhr die Fürther Lafayettes Rockin’ DJs von Blues bis Rock auflegen, was der Plattenteller hergibt — hier allerdings hat der Spaß seinen Preis, nämlich 5 Euro.

Dafür dürfen die Festivalgänger gemütlich ausschlafen, denn am Sonntag geht’s "erst" um 14 Uhr los. Das Jens Wimmers Boogie Trio dürfte mit seiner Zeitreise in die New Yorker Jazzclubs der zwanziger und dreißiger Jahre Garant für einen relaxten feiertäglichen Auftakt sein. Anschließend rauscht der Zug nach Louisiana: Rad Gumbo (16 Uhr) hat’s mit Zydeco-Blues und New-Orleans-Soul und liefert neben originellen Coverversionen Selbstgemachtes. Was so gut klingt, dass die Band 2014 den Preis der deutschen Schallplattenkritik im Bereich Blues einheimste.

Und was könnte dieser skurrile Typ mit dem Zylinder nicht alles erzählen: Nick Woodland, seit 50 Jahren Bühnentier von Beruf, stand und steht mit Boney M., Donna Summer, Georg Ringsgwandl und Marius Müller-Westernhagen in Studios und Stadien. Um 18 Uhr rockt der Rhythm-’n’-Blues-Haudegen mit seiner Band die Freiheit.

Eine völlig andere Klangfarbe rührt Si Cranstoun zum Festival-Finale am Sonntag um 20 Uhr an. Der britische Sänger, der 2013 mit Little Richard in Las Vegas auftrat und beim Branchenriesen Warner unter Vertrag steht, klingt nicht nur wie die klassischen Crooner Sam Cooke und Jackie Wilson, sondern ist auch inspiriert vom Musikgeschmack der vierziger bis sechziger Jahre. "Old School" heißt denn auch nicht ganz zufällig sein im Vorjahr erschienenes Album — eine ungenierte Aufforderung zum Abtanzen.

MATTHIAS BOLL