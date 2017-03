ja bin auch eulen sehr eulen ja ja

Tristan Fabian und Sunna Hettinger stellen im Stadttheater Fürth legendäre Sprachexperimente vor - vor 1 Stunde

FÜRTH - Eulige Meldung: Mit Gedichten der Sprachkünstler Ernst Jandl und Daniil Charms gehen Tristan Fabian und Sunna Hettinger am Samstagabend ins Stadttheater. "Bist Eulen. . ." heißt das "SchauSpiel" genannte Programm der beiden Mitglieder des hauseigenen Kult-Ensembles. Beginn ist um 22 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse und im FN-Ticket-Point (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77).

Sunna Hettinger — hier als Raquel in Michael Götz’ „Jüdin von Toledo“-Inszenierung im Herbst 2016 — ist seit Beginn der Spielzeit Mitglied des Kult-Ensembles. Im Nachtschwärmer-Foyer tritt sie am Samstag auf. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Sunna Hettinger — hier als Raquel in Michael Götz’ „Jüdin von Toledo“-Inszenierung im Herbst 2016 — ist seit Beginn der Spielzeit Mitglied des Kult-Ensembles. Im Nachtschwärmer-Foyer tritt sie am Samstag auf. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



"bist eulen/ja/bin eulen/ja ja/sehr eulen", so beginnt das Gedicht eines Mannes, den Kritiker in den fünfziger Jahren noch als "Verbalkasper" und "Kulturrowdy" niederbügelten. Wenige Jahre später allerdings waren Ernst Jandls Werke Schulstoff im Deutschunterricht. Mit Jandl kam das Experiment in die Sprache, die Musik, die Unlogik. "Er war der vermessenste Dichter, den Österreich hervorgebracht hat", schrieben die Salzburger Nachrichten nach dem Tod des Schöpfers von Perlen wie "Ottos Mops" oder "Laut und Luise" im Jahr 2000.

Weniger bekannt ist hierzulande Daniil Charms. Der Schriftsteller, 1905 in Sankt Petersburg geboren und im belagerten Leningrad 1942 im Gefängnis des Hungertodes gestorben, galt zu Lebzeiten wegen seiner avantgardistischen Texte und seines exzentrischen Auftretens — stets kleidete er sich wie Sherlock Holmes und lief mit Schnuller im Mund umher — als verdächtig und schuf ein Werk, das erst mit der Perestroika 1988 ans Licht der Öffentlichkeit drang.

Über Wasser hielt er sich in Zeiten, als der Sozialistische Realismus zur Doktrin wurde, mit Texten für eine Kinderzeitschrift. Immer wieder stößt man bei ihm auf literarisch verschlüsselte Reflexe des Terrors, den seine Prosa und Gedichte mit absurder Komik entmachten. Eine vierbändige Werkausgabe in deutscher Sprache erschien 2011.

Charms blieb gleichwohl ein Fall für Eingeweihte — Zeit, seine Schreibe kennen zu lernen, finden Tristan Fabian und Sunna Hettinger. Sie setzen die Reihe der Solo-Programme des Kult-Ensembles in der Stadttheater-Spielzeit 2016/17 fort; ihnen gingen neulich Damjan Batistic und David Schirmer voran. Fabian war zuletzt in der Hauptrolle des "Kleinen Prinzen" zu erleben. Hettinger, die mit Beginn dieser Saison zum Ensemble stieß, spielte die Raquel in der Bühnenfassung von Feuchtwangers "Jüdin von Toledo". MATTHIAS BOLL