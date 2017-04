Jäger sind alarmiert: Wildschweine auf dem Vormarsch

FÜRTH - Wildschweine haben sich in weiten Teilen des Landes zu einer regelrechten Plage entwickelt. In manchen Großstädten ziehen ganze Rotten durch die Vororte, um sich an Komposthaufen oder Mülltonnen gütlich zu tun. Auch rund um Fürth registrieren die Jäger wachsende Populationen.

Gut im Saft steht diese Wildsau im Fürther Gehege dank üppiger Futterspende des freundlichen Publikums. Aber auch in freier Wildbahn finden ihre Artgenossen reichlich Nahrung – und vermehren sich prächtig. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Vor allem bei Ammerndorf und südlich von Cadolzburg tummeln sich die Schwarzkittel auf Äckern und in den Wäldern. "Aber im Vergleich zu anderen Revieren sind wir in Stadt und Landkreis Fürth noch relativ gut dran", beurteilt Walter Schulte die Lage.

Und Schulte muss es wissen. Schließlich geht er nicht nur selbst seit 40 Jahren auf die Jagd, sondern er engagiert sich auch ehrenamtlich als Sprecher in der Kreisgruppe Fürth des Landesjagdverbandes Bayern. "Die Abschusszahlen steigen kontinuierlich", weiß der Oberasbacher. Daten aus der jüngsten Jagdperiode liegen zwar noch nicht vor, doch ein Blick auf die vergangenen Jahre lässt eine eindeutige Tendenz erkennen.

Waren es vor fünf Jahren noch 37 gemeldete Abschüsse, stieg diese Zahl im Folgejahr auf 67. Vor drei Jahren reduzierte sie sich wieder auf 37, um dann erneut spürbar nach oben zu schnellen – mit jeweils 81 beziehungsweise 76 erlegten Wildschweinen. Und das lag weniger daran, dass die Jagdpächter im Fürther Land auf einmal besser zielen konnten. Weil die Anzahl der Tiere insgesamt zunimmt, werden auch mehr geschossen.

Die Gründe liegen für Walter Schulte auf der Hand: "Der Strukturwandel in der Landwirtschaft mit immer mehr Maismonokulturen schafft für die Wildschweine ein ideales Schlaraffenland." Denn die Maisfelder bieten neben Nahrung auch Rückzugsmöglichkeiten und Schutz. Wo sie überall auf den Feldern aktiv waren, das erkennt man in der Regel erst, wenn diese abgeerntet worden sind. "Das sieht dann manchmal aus, wie wenn ein Panzer im Manöver durch die Äcker gepflügt ist", sagt Schulte.

Die Wildschweinjagd sei insgesamt schwierig: "Das Gelbe vom Ei haben wir noch nicht gefunden." Außerdem sind die Tiere überaus intelligent. Orte, an denen es geknallt hat und Rottenmitglieder geschossen worden sind, meiden sie in Zukunft. Selbst konzertierte, groß angelegte Bewegungsjagden versprechen nur selten Erfolg. Schulte berichtet von einer Jagd bei Heilsbronn über eine Fläche von 4000 Hektar, an der sich vor einigen Monaten viele Jäger beteiligt hatten. "Am Ende wurde kein einziges Tier geschossen", berichtet der Oberasbacher.

Haben sie doch einmal Glück, müssen die Jäger zudem darauf achten, nicht die Leitbache zu erlegen. "Wildschweine pflegen eine hohe Sozialstruktur", weiß Schulte, "sind sie führungslos, entstehen noch mehr Schäden." Die Crux sei, dass sich das Bejagen kaum lohne. "Da ist vor allem Idealismus gefragt, denn Geld verdienen wie früher kann man mit der Wildschweinjagd nicht mehr." Zwar würden Gastronomie, Privatleute und Wildbrethändler das Fleisch kaufen. Doch lägen Aufwand und Preis in keinem vertretbaren Verhältnis. Dazu komme noch die Konkurrenz in Form von Tiefkühlware aus Osteuropa.

Dabei ist Wildschweinfleisch aus den Fürther Revieren laut Walter Schulte nicht mit erhöhten Cäsiumwerten belastet, die in anderen Regionen Europas heute noch von dem Atomunfall 1986 in Tschernobyl zeugen. "Bei uns spielt die Radioaktivität keine Rolle", versichert er.

Wie das Schwarzwild früher eine Rarität im Rangau war, "sind jetzt fast alle Hasen und Fasane weg", bemerkt der 67-Jährige, dessen Revier in der Nähe von Wilhermsdorf liegt. Verwunderlich sei das nicht. Während für die einen Wildtiere zunehmend Rückzugsräume fehlten, hätten es Wildschweine zunehmend besser. "Die leben hier wie in einem Biotop. Wir gehen ja auch dorthin, wo wir uns wohlfühlen", meint Schulte.

