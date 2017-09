Jaksch: Ehrgeizige Fitnesspläne in Zirndorf

Der Ex-Profi will sich in der Metropolregion einen Namen machen

ZIRNDORF - Radprofi, Polizeibeamter und jetzt selbstständiger Fitness-und Personaltrainer: Der Fürther David Jaksch hat im Alter von 24 Jahren schon einiges vorzuweisen. Nun übernimmt er zusätzlich das Studio "Körperformen Zirndorf".

„Der Kunde soll sich beim Training um nichts kümmern müssen“: Coach David Jaksch in seinen neuen Räumen. © Foto: Anestis Aslanidis



David Jaksch hat sich einiges vorgenommen: Mit seiner neu gegründeten Firma Metropol Gesundheit GmbH möchte er "der Anbieter in Sachen Gesundheit und Fitness für die ganze Region" werden. "Das klingt sehr optimistisch", gibt er zu, meint aber auch: "Ich bin davon überzeugt und traue es uns zu."

Zu Beginn seiner Karriere als Radfahrer sei die Situation vergleichbar gewesen, sagt der 24-Jährige. Auch damals habe er aus seinem Umfeld Zweifel gehört. "Dann bin ich Bayerischer Meister geworden und in der Bundesliga gefahren. Weil ich davon überzeugt war, es zu schaffen. Wer setzt einem denn die Grenzen?", fragt er rhetorisch.

Der Reihe nach: Seine durchaus erfolgreiche Laufbahn als Profi-Radsportler beendete er im Jahr 2010, mit gerade einmal 17 Jahren. Er habe gemerkt, dass es "nach ganz oben wohl nicht reicht". Auch wegen seiner beruflichen Pläne. "Ich wollte damals zur Polizei und habe mich darauf konzentriert." 25 Stunden Training pro Woche parallel zum Beruf waren da nicht mehr möglich. Es folgte die Laufbahn als Polizeibeamter.

Doch auch dort hielt es ihn nicht lange. "Ich hatte schon früher den Gedanken, mich selbstständig zu machen. Richtig überwinden konnte ich mich aber nicht", erzählt er von Zweifeln, die ihn geplagt hatten. Auch seinem Umfeld habe er oft erklären müssen, weshalb er die Vorzüge eines Beamtenjobs aufgeben und in die Selbstständigkeit wechseln wolle. "Meine Zweifel waren aber irgendwann weg. Ich bin da, wo ich sein möchte." Seit Mitte des Jahres führt er seine eigene GbR "Personaltraining Jaksch", den Dienst als Polizei quittierte er.

Jaksch geht es jetzt um "Fitness, Gesundheit und Ernährung". Dabei stehe das individuelle Training im Vordergrund, erklärt der zertifizierte Fitness- und Personaltrainer. Sein Ansatz: "Dort weiterzumachen, wo Fitnessstudios aufhören".

"Dann gehen wir einkaufen"

"Hat der Kunde körperliche Einschränkungen oder Beschwerden? Jeder bekommt sein individuelles Programm – angepasst auf seine Anamnese. Arbeitet er viel und möchte abends oder sonntags trainieren? Dann machen wir das – gerne auch bei ihm daheim. Möchte er seine Ernährung umstellen? Dann gehen wir eben zusammen einkaufen." Dabei profitiere er immens von seiner Vergangenheit: "Ich habe Leistungssport betrieben, hatte Verletzungen, habe sowohl Ausdauer- als auch Krafttraining gemacht und bin schon einen Marathon gelaufen", zählt er auf.

Ergänzend zu "Personaltraining Jaksch" übernahm er Anfang September das Studio "Körperformen Zirndorf" und führt dieses zusammen mit seinem "Partner für das Kaufmännische", Marc Röder, unter seiner neu gegründeten "Metropol Gesundheit GmbH". Die Übernahme des deutschlandweit verbreiteten "Körperformen" erfolgte nach dem Franchise-Prinzip. Jaksch bietet als Geschäftsführer das Konzept des Bonner Unternehmens in den Zirndorfer Räumen an, die zum Verkauf standen.

Das "Körperformen-Konzept" grenzt sich für Jaksch von klassischen Fitnessstudios ab. Das dort angebotene Elektro-Muskel-Stimulations-Training, kurz EMS, verspricht dank Stromstimulationen Muskelaufbau und Fettverbrennung. "Das EMS steht im Vordergrund. Zusätzlich zu diesem ganzheitlichen Training möchten wir auch Cycling und Spinning, Crossfit, Gymnastik und das Training mit Hanteln anbieten. Das kann man durchaus kombinieren", beschreibt er das "Rundum-Angebot". Dazu zähle auch "100 Prozent Betreuung, Beobachtung und Motivation."

Der Weg in die Selbstständigkeit ist für Jaksch also geebnet, die einstigen Zweifel an einer Unternehmensgründung sind verflogen. Nicht nur das. Die Ziele für die Zukunft sind ebenfalls gesteckt. "Marc und ich sind gebürtige Fürther. Wir möchten hier etwas aufbauen und uns darüber hinaus in der gesamten Metropolregion einen Namen machen." Den Anfang machte er unlängst bei der Eröffnung der Zirndorfer Räumlichkeiten.

