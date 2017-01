Jazzfeeling und Klosterchaos

FÜRTH - Nach zweiwöchiger Weihnachtspause haben sich gestern wieder die Türen des Stadtmuseums in der Ottostraße geöffnet. Dessen Reihe „Abend-Kultur“ geht 2017 weiter mit zehn Terminen — ein Überblick.

Glühende Landschaft: Jens Liebau, Jens Magdeburg und Gunther Rissmann (v.li.) sind das Pianotrio Landscape. Ihren Soundteppich rollen die drei am 1. Juni in der Ottostraße aus. Foto: Foto: PR/Andreas Riedel



Stadtmuseum Fürth Ludwig Erhard? Nein, das war einmal. Schon seit Neujahr 2016 verzichtet das im Frühjahr 2010 eröffnete Haus auf den prominenten Namen im Titel, zu groß war die Verwechslungsgefahr mit dem Dokuzentrum beim Rathaus bereits, als dort noch kein einziger Bagger stand, der nicht ganz kleine Neubau aber schon in aller Munde war.

Im Gespräch zu bleiben und neue „Kundschaft“ anzulocken, ist demnach wichtiger denn je. Hier hat sich die „Abend-Kultur“-Reihe seit ihrer Premiere im August 2010 als solide Bank erwiesen, auf der gern auch Besucher Platz nehmen, die die Dauerausstellung des Hauses schon zur Genüge kennen. Ganz zu schweigen von denen, die überhaupt noch nichts kennen und auf diese Weise den Weg ins ehemalige Schulgebäude finden — es hat gute Gründe, dass die Ausstellungen des Museums an den „Abend-Kultur“-Tagen länger, nämlich bis 22 Uhr zugänglich sind, Motto: Wenn man schon mal da ist, lässt sich auch gleich der Kerngeschäfts-Bereich des Hauses unter die Lupe nehmen.

„Abend-Kultur“-Zeit ist stets am ersten Donnerstag im Monat — oder am zweiten, falls der erste ein Feiertag ist — und Beginn um 19 Uhr. Für sämtliche Abende gibt es schon jetzt Karten an der Museumskasse. Gitarrist Stefan Grasse, nicht zum ersten Mal Gast in der Ottostraße, macht am 2. Februar den Auftakt. Entre cielo y tierra — Zwischen Himmel und Erde heißt das Programm des Nürnberger Top-Gitarristen mit musikalischen Reiseimpressionen aus Europa und Südamerika.

Alten Texten verleiht der Fürther Feingeist Christoph Kujawa, ein Gitarrist auch er, neue Aufmerksamkeit (2. März). Lyra vereint Lyrikvertonungen Kujawas von Texten von Eichendorff bis Hesse. Gleichwohl ist die „Abend-Kultur“ kein reiner Konzertreigen, sondern umfasst auch Vorträge wie jenen am 6. April: Ex-Stadtheimatpflegerin Barbara Ohm widmet sich der Reformation in Fürth, ein Thema, das sie schon vor mehr als 20 Jahren in den „Fürther Heimatblättern“ aufgriff und das 2017 selbstredend hochaktuell ist. Dort gehen sie und können nicht anders: Mit einer Modenschau am 4. Mai darf Boutiquenchefin Maria Tricarico die Werbetrommel rühren, ehe es am 1. Juni mit Jazz weiter geht. Der Nürnberger Pianist Jens Magdeburg serviert mit seinem Trio Landscape (Bassist Gunther Rissmann und Drummer Jens Liebau) impressionistische Landschaftsbilder und sorgt für kontemplative Momente.

Privatermittler Philipp Marlein lässt der Fürther Krimiautor Josef Rauch gemeinsam mit Xaver Maria Gwaltinger seit zehn Jahren auf zahlreichen Buchseiten ermitteln. „Heiliger Bastard“ erschien im Vorjahr, es geht um einen Raubüberfall auf ein Kloster, gestohlene Reliquien und ermordete Geistliche. Spannung trifft bei dieser Krimilesung auf Wissen, Härte auf Humor (6. Juli).

Und gleich die nächste Wechseldusche: Als Vortragender ist Grünen-Stadtrat Kamran Salimi am 7. September zu erleben. Titel: Dr. Schwammberger und OB Jakob in Thorn während der NS-Zeit. Der Nürnberger Historiker und spätere Fürther Stadtarchivar Adolf Schwammberger wurde 1933 Vorsitzender des Heimatvereins „Alt-Fürth“, eine Tätigkeit, die er 1940 niederlegen musste, als der Fürther Oberbürgermeister Franz Jakob kommissarischer Leiter der Stadtverwaltung Thorn wurde und sich Schwammberger holen ließ. Der beschaffte in Thorn „für den Führer ausgewähltes Kulturgut“ und stellte 1944 einen Aufnahmeantrag als Schriftsteller in die Reichsschrifttumskammer. Er begründete ihn mit einem von ihm verfassten Märchen, das am Stadttheater Thorn gespielt werden sollte. Seinem Antrag wurde stattgegeben.

Nach so viel Schurkereien kann ein wenig Musik nicht schaden, Pianist Chris B. aus Fürth spielt sie am 5. Oktober, unterwegs zwischen Blues und Rock. Zum dritten Mal geht die Podiumsdiskussionsreihe I love Fürth über die Bühne, prominente und weniger prominente Gäste sprechen am 2. November über ihre Beziehung (oder Nicht-Beziehung) zur Kleeblattstadt. Ein Fürther moderiert: Alxander Jungkunz, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten.

Zum Finale nochmals eine Krimilesung, trotz des Datums 7. Dezember aber ohne allzu besinnlichen Touch. Aus seinem Science-Fiction-Thriller „Operation JFK“ liest der Nürnberger Lehrer und Autor Christian Klier. Buchdeckel zu, Jahr vorbei.

Die aktuelle Sonderschau des Stadtmuseums (Ottostraße 2) ist noch bis 23. April zu sehen. In „Fit for Fürth“ stellen sich die hiesigen Sportvereine mit Chronik, besonderen Exponaten, Schriftstücken und Fotografien vor. Dienstags bis donnerstags 10-16 Uhr, samstags 13-17 Uhr, Sonn- und Feiertage 10-16 Uhr.

MATTHIAS BOLL