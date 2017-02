Jeder dritte Fürther Schulabgänger macht Abitur

Zahl der Abgänger hat sich in 15 Jahren fast verdoppelt - vor 6 Stunden

FÜRTH - Trotz der stark gewachsenen Zahl von Abiturienten: An den allgemeinbildenden Schulen in Fürth haben 2015 die meisten ihre Schulzeit mit Realschulabschluss beendet.

Das Abitur - hier eine Prüfung am Helene-Lange-Gymnasium - erfreut sich großer Beliebtheit. © Hans-Joachim Winckler



Insgesamt erreichten 561 junge Frauen und Männer die Mittlere Reife. Das waren 43,5 Prozent aller 1291 Schulabgänger in Fürth. 77 von ihnen (sechs Prozent) beendeten ihre Schulzeit ohne Abschluss. Darin enthalten sind auch Förderschüler, die nie einen Hauptschulabschluss anstreben konnten. Die Bildungsstatistiker haben jüngst die Datenauswertung für 2015 abgeschlossen. Eine Abiturientenschwemme ist demnach nur an vereinzelten Standorten ein Thema. Unterm Strich schlossen auch bundesweit die meisten Schüler mit der Mittleren Reife ab — insgesamt 370 200 oder rund 44 Prozent aller Schulabgänger.

Mittelschule verliert weiter

Gleichwohl setzt sich der Trend zu möglichst guter Bildung fort: Mehr als jeder dritte Schulabgänger in Deutschland hat inzwischen das Abitur in der Tasche. Vor 15 Jahren lag der Anteil noch bei einem Viertel. Der Mittelschulabschluss verliert demgegenüber zusehends an Bedeutung: So schrumpfte die Quote der Mittelschulabgänger im selben Zeitraum von 25 auf nun rund 17 Prozent.

Der Trend zum Abitur ist auch in Fürth sichtbar. Während sich die Absolventenzahl an den Mittel- und Realschulen sowie den Gymnasien von 2000 bis 2015 um insgesamt 8,8 Prozent verringerte, erhöhte sich im selben Zeitraum die Abiturienten-Zahl um 41 Prozent. Das entspricht 375 Abiturienten oder 29 Prozent aller Schulabgänger.

zds