Jetzt auch in Fürth: Ärger über Nachtflüge spitzt sich zu

FÜRTH - Das Thema treibt nicht nur die Bürger um: Auch dem Fürther Rathauschef und dem Stadtrat bereiten die vielen Nachtflüge vom Flughafen Nürnberg aus Sorge. In Fürth belastet der Lärm vor allem die nördlichen Stadtteile, über denen die Flugbewegungen von und zum Airport stattfinden.

Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat einem Antrag der SPD-Fraktion zugestimmt, dessen Ziel eine Reduzierung der Flüge zwischen 22 und 6 Uhr ist – und zwar, wie die Räte in der Sitzung festhielten: eine "spürbare" Reduzierung. Die Stadtverwaltung wurde beauftragt, sich mit den zuständigen Stellen in Verbindung zu setzen, um darauf zu drängen.

Die Zahl der Nachtflüge von Nürnberg aus hat zwischen 2012 und 2017 um knapp 33 Prozent zugelegt. Die Fluglärm-Schutzgemeinschaft Nürnberg und Umgebung, in der sich Anwohner zusammengeschlossen haben, erwägt bereits juristische Schritte – um ein Nachtflugverbot am Flughafen durchzuboxen.

In Fürth belastet der Lärm vor allem die nördlichen Stadtteile, über denen die Flugbewegungen von und zum Airport stattfinden. In den Bürgerversammlungen der nördlichen und westlichen Stadtteile klagten jüngst auch mehrere Anwohner über die Störung ihrer Nachtruhe.

