"Jetzt red i": Fürth war live auf Sendung

BR-Talkshow widmete sich dem Spagat zwischen Familie und Beruf - vor 1 Stunde

FÜRTH - Es war wohl eine der letzten öffentlichen Veranstaltungen in der Grünen Halle: Das Bayerische Fernsehen sendete am Mittwochabend live "Jetzt red i" aus dem Südstadtpark. "Windel und Windows 4.0 - Der Spagat zwischen Familie und Beruf" war die Talkrunde überschrieben. Der Ort dafür war passend gewählt, gibt es doch konkrete Pläne, Teile der Halle in einen Kindergarten umzuwandeln.

In der Grünen Halle hatte der BR ein Studio errichtet samt Rängen fürs Publikum. Im Mittelpunkt der Debatte standen die bayerische Familienministerin Emilia Müller und der SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher. © Foto: Leberzammer



Handys in den Flugmodus, bitte nicht in der Nase bohren und auf gar keinen Fall einschlafen. BR-Moderator Tilmann Schöberl hatte bescheidene Wünsche an das Fürther Publikum, bevor es viertel nach acht live auf Sendung ging. Und er war fürsorglich darum bemüht, den Haussegen unter hiesigen Dächern nicht zu gefährden: "Sollten Sie mit Ihrem geheimen Liebhaber da sein, haben Sie jetzt noch Gelegenheit, sich unauffällig auseinanderzusetzen", bot Schöberl augenzwinkernd während des Aufwärmprogramms an.

Diese Blöße hatte sich offensichtlich niemand gegeben, hektisches Plätzetauschen blieb zumindest aus. Eine Beziehungskrise wäre wohl auch das Letzte, was man gebrauchen kann. Schließlich hält der Alltag für Familien schon genug Konfliktpotenzial und Stress parat – gerade bei der diesmal in der Sendung thematisierten Vereinbarkeit von Kindern und Beruf.

Politiker stellen sich Fragen, Wünschen und Kritik der Bürger, direkt und konkret. Nach diesem Prinzip läuft "Jetzt red i" seit 40 Jahren erfolgreich im Bayerischen Rundfunk. Als Ansprechpartner waren an diesem Abend Familienministerin Emilia Müller (CSU) und der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher aus München gekommen.

Dass heuer Bundestagswahlen anstehen, ließ sich an beider Aussagen mehrmals festmachen. Auch wenn weder Müller noch Rinderspacher zu den Scharfmachern und Lautsprechern ihrer Parteien zählen, lagen die Landespolitiker erwartungsgemäß oft weit auseinander in ihren Einschätzungen und Bewertungen. Während die Ministerin die Fortschritte beim Ausbau der Kinderbetreuung lobte – man habe im Freistaat schon viel erreicht und werde das fortführen – kritisierte der Oppositionsführer die getroffenen Maßnahmen als zu spät und zu spärlich.

Die Frage aus dem Publikum, was die Politik dagegen zu tun gedenke, dass Frauen nach der Geburt eines Kindes nicht "in die Teilzeitfalle" geraten, beantworteten Müller und Rinderspacher ebenfalls konträr. Der Sozialdemokrat verwies auf den Gesetzentwurf aus dem SPD-geführten Bundesarbeitsministerium, der ein Rückkehrrecht aus der Teilzeit in die Vollzeitbeschäftigung vorsehe. "Die Union blockiert das im Moment noch", kritisiert er.

"Durch die Hölle"

Müllers Mahnung vor zu viel Bürokratie gerade für kleine und mittelständische Unternehmen kommentierte Rinderspacher so: "Einen Tod müssen wir bei dem Thema sterben." Grundsätzlich stehe sie aber zu dem im Koalitionsausschuss getroffenen Beschluss auf ein Rückkehrrecht, so die Ministerin.

Die Frage Vollzeit oder Teilzeit stellt sich jedoch ohnehin nur dann, wenn die Betreuung der Kinder geregelt ist. Und bei deren Organisation und Planung gehen manche Eltern "durch die Hölle", wie es ein Familienvater drastisch formulierte: "Wenn ich ein halbes Jahr vorher nicht weiß, ob mein Kind im Hort unterkommt, kann ich meinem Arbeitgeber doch nicht sagen, ich bleib’ wieder ein Jahr zu Hause." Selbst frühzeitige Anmeldeversuche brächten keine Planungssicherheit.

Oberbürgermeister Thomas Jung, der ebenfalls im Publikum saß, verwies zwar auf Fortschritte beim Betreuungsangebot. Allerdings halte der Ausbau nicht mit dem Wachstum der Fürther Stadtbevölkerung mit. "Deshalb brauchen die Kommunen hier weiterhin finanzielle Hilfen durch den Staat", so Jung, der der Münchener Regierung insbesondere bei den Ganztagsschulen Versäumnisse vorhält.

Die Unternehmen selbst hätten sich aufgrund des Fachkräftemangels längst mit einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf auseinandergesetzt, wie Fürths IHK-Vertreter Gerhard Fuchs meinte: "Es gibt Unternehmen mit über 100 unterschiedlichen Teilzeitmodellen und viele ermöglichen sogar die Betreuung von Kindern am Arbeitsplatz, weil sie ihre qualifizierten Angestellten halten möchten."

Letztlich brachte "Jetzt red i" in der Grünen Halle also eine knackig kurze Bestandsaufnahme der Situation von Eltern mit minderjährigen Kindern, bei der niemand beim Nasebohren erwischt wurde. Und eingeschlafen ist auch keiner.

ARMIN LEBERZAMMER