Jüdisches Museum: Spendersteine sind eingebaut

Am Erweiterungsbau wurden Klinker mit Gravur eingearbeitet - vor 23 Minuten

FÜRTH - Neun besondere Steine gibt es nun in der Fassade des Erweiterungsbaus des Jüdischen Museums Franken. Die Steinpaten, die jeweils 5000 Euro spendeten, fügten sie persönlich ein. Wiedererkennen werden sie sie in Zukunft aber eher nicht.

Im Rohbau fällt die durchdachte Raumaufteilung und die kluge Lichtführung auf: Immer wieder kann man auf die Königstraße oder den Hemplatz blicken. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Mit exakt bemessenem Schwung verteilte Polier Andreas Rebotzki den Vormauermörtel, dann trat er zurück und ließ die Steinspender das Werk vollenden. Neun Klinker fanden so ihren Platz an der zum Helmplatz ausgerichteten Fassade. In die Steine wurden – bis auf eine Ausnahme – die Namen der Paten eingebrannt. Zu sehen bekommt diese Widmung so bald allerdings niemand mehr: Die Blankoseiten zeigen nach außen, die Gravur ist nach innen gerichtet. Als Zeichen des Dankes werden die Namen jedoch zusätzlich auf einer Ehrentafel verewigt, auf der noch Platz für weitere Geber ist, bis das Haus im Mai 2018 eröffnet wird.

Die Steinpaten sind: Michael Bauer (Vorsitzender des Humanistischer Bunds Bayern), Petra und Siegfried Beck von "Der Beck"; Gabriele Brons; Paul Böhm (Supol Tankstellen); Hans Fäßler, Hans-Jürgen Haken in Vertretung für Ronnie Gundelfinger, die Dekane André Hermany und Jörg Sichelstiel für die katholische und die evangelische Kirche; Ingeborg und Peter Köhr, Bernd und Florian Lindner für Lindner-Projekt.

Die Aktion ist Teil einer Fundraising-Kampagne für den Erweiterungsbau, für den Kosten in Höhe von 6,5 Millionen Euro erwartet werden. Den größten Teil der Kosten stemmen Bund, Land, Stadt und die Bayerische Landesstiftung, allerdings klafft noch eine Finanzierungslücke von 1,8 Millionen Euro, die mit Hilfe von Spenden geschlossen werden soll. Elisabeth Reichert, Kulturreferentin und Vorsitzende der Stiftung "Sozial.Stark.Fürth", machte am Montag klar, welche Bedeutung das Projekt hat: "Die Vermittlung jüdischer Geschichte und Kultur in diesem Haus leistet einen wichtigen Beitrag gegen religiösen Fanatismus und politische Demagogie." Das Jüdische Museum stehe als Impulsgeber für eine demokratische Gesellschaft, in der sich Menschen aller Nationen, Religionen und Kulturen mit Respekt, Verantwortung und Solidarität begegnen.

Alexander Küßwetter betonte als Vorsitzender des Trägervereins des Museums, dass der Neubau "insbesondere ein Anziehungspunkt für junge Menschen" werden soll. Für die Vertreter der Stein-Paten gab es im Anschluss eine Führung durch die Baustelle. Architekt Ulrich Manz erklärte unter anderem, dass die Fassadengestaltung mehrere Vorbilder hat. Zum einen sei das warme Beige der gebrannten Klinkersteine eine Annäherung "in Richtung Tempelberg in Jerusalem", zum anderen greife dieser Farbton die Schattierung auf, die fränkische Natursteine haben.

Im Rohbau gestand der Architekt, dass die Aufgabe, auf "relativ beengtem Raum alles unterzubringen, eine große Herausforderung und nicht ganz einfach" gewesen sei. Gelöst hat er sie mit einer ebenso klaren wie durchdachten Raumaufteilung und einer sehr klugen Lichtführung, die immer wieder den Blick auf Königstraße oder Helmplatz erlaubt. Die künftigen Besucher werden im Erweiterungsbau in einem großzügigen zweigeschossigen Raum empfangen. Eine hohe Verglasung öffnet hier den Blick zum Altbau, der durch einen schmalen Innenhof vom neuen Haus getrennt ist. Im Erdgeschoss befindet sich zudem ein großer Raum mit anspruchsvoller Akustik.

Platz für Lese-Lounge und Kindermuseum

In den ersten Stock werden Bibliothek und Lese-Lounge einziehen. Museumschefin Daniela Eisenstein zeigte, wo Schau-Vitrine oder Learning-Center stehen werden. "Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass dieser Raum von Schulklassen und jungen Menschen genutzt wird", sagte sie. Der Einsatz neuer Medien werde es erlauben, selbst zu recherchieren und Wissen aktiv zu erwerben: "Die Bibliothek soll ein Eigenleben entwickeln, dazu gehört auch die Lounge, in der Besucher bequem sitzen können und die nicht zuletzt die Möglichkeit bietet, Lesungen zu halten."

Im Altbau wird dank des neuen Raumangebots in Zukunft auch Platz sein für ein Kindermuseum – und für ganz neue Ideen. Daniela Eisenstein verriet, dass dort, wo heute das Museums-Café ist, eine Küche eingebaut werden soll. "Da kann regelmäßig gekocht und gebacken werden." So könne man zum Beispiel jüdische Speisegesetze auf eine alle Sinne ansprechende Weise vermitteln: "Die Besucher werden dann schon mit leckeren Düften begrüßt."

Sabine Rempe