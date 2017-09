Jugendliche Brandstifter aus Stein werden gesucht

Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise - vor 1 Stunde

STEIN - Der Polizei ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Brand in der Nähe des Hofäckerwegs in Stein gemeldet worden. Drei Jugendliche flüchteten in ein Waldstück, als die Polizisten eintrafen.

Ein Kraftfahrer bemerkte am Samstag um etwa 1.15 Uhr einen Feuerschein im Neubau eines Gartencenters im Bereich des Steiner Kreisverkehrs im Hofäckerweg. Er verständigte sofort die Polizei.

Als die Polizisten eintrafen flüchteten drei Jugendliche zu Fuß aus dem Neubau. Bei ihrer Verfolgung konnten die Beamten noch sehen, wie sie in Richtung Stuttgarter Straße und anschließend in ein Waldstück rannten. Die Suche nach den mutmaßlichen Brandstiftern blieb aber erfolglos.

In dem Rohbau wurden mehrere Holzpaletten, Planen und Eimer angezündet. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Spurensicherung vor Ort übernommen.

Die Kriminalpolizei Fürth sucht nun weiter nach den Brandverursachern und bittet um Zeugenhinweise:

Laut Polizei soll ein Jugendlicher schlank und schwarz gekleidet (Kapuzenpulli) gewesen sein. Von seinen beiden Begleitern ist keine Beschreibung vorhanden. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.

