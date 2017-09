Der Countdown läuft: In weniger als vier Tagen wird die Michaeliskirchweih ihre Tore öffnen. Bis dahin müssen alle Fahrgeschäfte stehen, geprüft und blitzeblank geputzt sein. Bereits am Montag hat sich auf der kleinen Freiheit ein riesiges Fahrgeschäft erhoben: Der City Skyliner. Welche Attraktionen sonst noch so im Schnelltempo errichtet werden, erfahrt ihr in unserer Bildergalerie.