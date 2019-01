Junge Kroatin bedankt sich für Tumor-OP vor 18 Jahren

Marijana Miskic wurde als Baby dank Cadolzburger Hilfe geheilt - vor 1 Stunde

CADOLZBURG - Im Säuglingsalter konnte ihr in der Uni-Klinik Erlangen dank Spenden ein Tumor entfernt werden. 18 Jahre später bedankt sich eine junge Frau herzlich mit einem Brief aus Kroatien bei ihren Unterstützern, die vor allem aus Cadolzburg und Nürnberg kamen.

Marijana wurde als Baby in der Uni-Klinik Erlangen operiert. Bei unserer Aufnahme handelt es sich um ein Themenbild. © colourbox.de



Marijana wurde als Baby in der Uni-Klinik Erlangen operiert. Bei unserer Aufnahme handelt es sich um ein Themenbild. Foto: colourbox.de



Der Spendenaufruf ist 18 Jahre alt, doch die Unterstützer auch in der hiesigen Region sind unvergessen: Mit gerade fünf Monaten kam Marijana Miskic damals nach Cadolzburg, ein Tumor in der Nase raubte dem Säugling den Atem.

In ihrer Heimat Kroatien konnten die Ärzte nichts für sie tun, das Mädchen drohte zu ersticken. Dank einer von Cadolzburgern organisierten Spendenaktion in Kooperation mit dem Nürnberger Verein "Elterninitiative krebskranker Kinder" kam das Geld für den Klinikaufenthalt und die Operation in der HNO-Uni-Klinik in Erlangen zusammen.

Marijana Miskic ist heute 18 Jahre alt. © privat



Einer der Strippenzieher der Hilfsaktion, der Cadolzburger Georg Krauß, hat nun Post von der inzwischen jungen Frau erhalten. Nach zwei plastischen Operationen sind die äußerlichen Spuren kaschiert, von einem erneuten Tumorwachstum blieb Marijana verschont. Gerade absolviert sie eine Ausbildung zur Beamtin.

"Dass ich in der Klinik in Erlangen operiert werden konnte, verdanke ich Dr. Georg Krauß, Christa Jahn, den Ärzten und vielen guten Menschen, die für mich gespendet haben. Alles ist gut gegangen und wir sind glücklich und vor allem gesund", schreibt sie in ihrem Brief. Georg Krauß liegt daran, Marijanas Dank weiterzugeben an alle, die sich, wie sie schreibt, "an mich erinnern und mir und meiner Familie geholfen haben, damit ich geheilt wurde".

Sabine Dietz