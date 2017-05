Junge Sanis: Nicht nur die Sporcher Affenbande kennt sich aus

Jugendrotkreuzler zeigten beim Kreiswettbewerb neben ihren fachlichen Qualitäten auch kreative Talente - vor 1 Stunde

LANGENZENN - Zum Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes haben sich rund 200 junge Ersthelfer im Wolfgang-Borchert-Gymnasium getroffen. Die Zusammenhänge von stabiler Seitenlage und Theaterspielen wurden dabei genauso ermittelt, wie die vier Siegerteams, die für den Kreisverband Fürth nun beim Bezirkswettbewerb antreten dürfen.

Gespannte Aufmerksamkeit: Wer im Team besonders gut funktioniert, hat bei den Prüfungen die Nase vorn. © Foto: Burghardt



Ein Auto kommt von der Straße ab, überschlägt sich, zwei Insassen sind schwer verletzt, eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Was für die meisten Menschen nach einem Schreckensszenario klingt, das sie hoffentlich nie erleben müssen, ist mehr oder weniger Alltag für die freiwilligen Helfer des Roten Kreuzes. Sie wissen, was in solchen Situationen zu tun ist.

25 Gruppen am Start

Dieses Wissen haben sie sich in etlichen Unterrichts- und Übungsstunden in den örtlichen Gruppen ihrer Verbände angeeignet. Damit auch regelmäßig gut ausgebildete Helfer nachkommen, legen die Verbände großen Wert auf ihre Jugendarbeit.

Allein das bayerische Jugendrotkreuz zählt rund 105 000 Mitglieder im Alter von sechs bis 27 Jahren. Etwa 200 von ihnen kamen kürzlich nach Langenzenn, um beim alljährlichen Wettbewerb des Fürther Kreisverbands ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Insgesamt 25 Jugendgruppen traten an, ermittelt wurden die Sieger in vier Altersstufen, die sich damit jeweils für den Bezirkswettbewerb Ende Mai qualifiziert haben. Wer besonders gut im Team funktioniert, kann es sogar zum Landes- und Bundeswettbewerb schaffen. Doch bevor die Teams an der Siegerehrung teilnehmen konnten, mussten sie sich den Prüfungen in verschiedenen Aufgabengebieten stellen: Erste Hilfe in Theorie und Praxis, Rotkreuz-Wissen, politische Bildung sowie kreative und musische Begabung.

"Die praktische erste Hilfe interessiert die Kinder immer am meisten. In diesem Bereich können sie zeigen, was sie zuhause in ihren Jugendgruppen gelernt haben", erklärt Jesse Morton (30), Leiter der Jugendarbeit beim Kreisverband Fürth. Allerdings wird dann nicht bei jedem jungen Helfer einzeln geprüft, ob er oder sie die stabile Seitenlage richtig beherrscht und einen Druckverband korrekt anlegen kann. Denn laut Morton gehört das zum grundlegenden Rüstzeug und wird in den etwa einstündigen wöchentlichen Treffen in den Jugendgruppen ausreichend trainiert.

Bei den Prüfungen des Wettbewerbs steht vielmehr im Vordergrund, wie die Teams die Situationen erkennen und dann die einzelnen Aufgaben verteilen. Zu meistern gilt es Fallbeispiele wie jene mit dem sich überschlagenden Auto – natürlich angepasst an das unterschiedliche Alter der Teilnehmer.

Beim Rotkreuz-Wissen müssen Fragen zur Struktur des Verbands, seiner Leiter und Ansprechpartner beantwortet werden. Im Aufgabengebiet politische Bildung wird beispielsweise Wissen zu den Themen unterlassene Hilfeleistung oder dem Gesundheitssystem abgefragt.

Wichtiger Ausgleich

So weit, so nachvollziehbar – doch wie passen Prüfungen zur kreativen und musischen Begabung mit erster Hilfe zusammen? "Wir arbeiten hier mit Kindern und Jugendlichen. Wenn es immer nur sturen Unterricht gibt, dann macht bald keiner mehr mit. Spiel, Spaß und Kreativität zu fördern, sind deshalb als Ausgleich sehr wichtig", weiß Morton. Mit einer Prüfung ist dieser Themenkomplex dennoch verknüpft. So mussten die Probanden für die Bewertung ihrer kreativen Ideen etwas Basteln und im musischen Bereich als Gruppe innerhalb von 40 Minuten ein kleines Theaterstück auf die Beine stellen.

Die Verteilung der Prüfungsbereiche auf erste Hilfe und Fachwissen sowie Kreativität und Spaß spiegelt auch die Stimmung innerhalb des Fürther Jugendrotkreuzes wieder: Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sitzen zusammen, hören Musik und albern herum. Sobald es aber etwas zu tun gibt, sind immer ein paar Fleißige zur Stelle und packen mit an. "Wenn nicht alle so gut zusammenarbeiten würden, hätte das hier nicht funktioniert", zeigt sich Morton am letzten Tag des Kreiswettbewerbs erleichtert. Bei der dreitägigen Veranstaltung wurde in den Klassenzimmern des Gymnasiums übernachtet..

Die Sieger der vier Altersstufen sind: Die Sporcher Affenbande aus Cadolzburg (Jahrgänge 2008 bis 2011), die Mädchen-Gang aus Großhabersdorf (2005 bis 2007), die Horbacher Blutplättchen (2001 bis 2004) und Großhabersdorf Ipsofacto (1990 bis 2000).

FLORIANBURGHARDT