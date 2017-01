Kalt genug: Stadtparkweiher zum Eislaufen freigegeben

Am Montag hat die Stadt das Betretungsverbot aufgehoben - vor 12 Minuten

FÜRTH - Das winterliche Traumwetter hat die Menschen am Wochenende massenhaft hinaus ins Freie gelockt. Auch auf dem gefrorenem Fürther Stadtparkweiher vergnügten sie sich. Zunächst noch illegal, aber inzwischen mit dem Segen der Stadtverwaltung.

Rund 100 Menschen bevölkerten am Sonntagnachmittag die Eisfläche unterhalb des Babylon-Kinos. An einigen Stellen hatten sie die dünne Schneedecke beiseite geräumt, um besser fahren zu können. © Foto: Giulia Iannicelli



"Betreten der Eisfläche verboten" stand am Sonntagabend noch auf dem städtischen Schild am Ufer. Die vielen Menschen auf dem Eis störte das wenig. Am Montag wurde endlich das Vorhängeschloss geöffnet und der Schriftzug "gestattet auf eigene Gefahr" anstelle des Verbots auf der Rückseite heruntergeklappt. "Minus zwölf Grad machen es möglich", heißt es aus dem Presseamt der Stadt: Die Eisdicke von zehn Zentimetern sei erreicht.

Da der Weiher am Wochenende vom Grünflächenamt nicht geräumt wurde, behinderte am Sonntag noch eine dünne Schneeschicht die Fahrt auf Kufen. Doch passionierte Schlittschuhläufer wussten sich zu helfen und hatten eigenes Räumgerät mitgebacht.

Gleich nebenan am Rodelhang ging es ebenfalls hoch her. Auf dem vereisten Schneebelag laufen die Schlitten, Bobs und Poporutscher ganz hervorragend. Kinder und Eltern hatten großen Spaß dabei. Vor den Bäumen unten haben Mitarbeiter des Grünflächenamts Laubwälle errichtet, damit die Rennfahrer keinen Schaden nehmen.

Der Artikel wurde am 23. Januar aktualisiert.

di