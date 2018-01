Auch an der Regnitz macht sich am Freitag das Hochwasser in der Region bemerkbar: In Stadeln musste die Landstraße gesperrt werden, weil die Fahrbahn vom Wasser bedeckt ist, eine Baustelle in der Vacher Straße steht ebenfalls zentimetertief unter Wasser und bei Veitsbronn trat die Zenn über die Ufer.