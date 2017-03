Kamera statt Bombe: Fehlalarm am Fürther Klinikum

Verdächtige Tasche im Parkhaus gefunden - Straße wieder frei - vor 1 Stunde

FÜRTH - Aufregung am Fürther Klinikum: Im Parkhaus wurde am Nachmittag eine verdächtig aussehende Tasche gefunden. Polizei und Feuerwehr rückten an. Inzwischen gibt es Entwarnung.

Bilderstrecke zum Thema Verdächtiger Koffer führte zu Großeinsatz am Fürther Klinikum Am Mittwochnachmittag sorgte ein verdächtiger Koffer für Aufregung am Fürther Klinikum. Weil Drähte aus dem Werkzeugkoffer ragten, rückte die Polizei an und sperrte das Gebiet weiträumig. Nur wenige Minuten später dann die Entwarnung: Es handelte sich lediglich um eine alte Videokamera, die Jakob-Henle-Straße wurde wieder freigegeben.



Die Polizei war gegen 15.15 Uhr alarmiert worden, nachdem eine Krankenschwester im Parkhaus eine herrenlose Tasche entdeckt hatte, die ihr nicht geheuer vorkam. Eine Art "Werkzeugkoffer, aus dem Drähte rausragen", sagte Fürths Polizeichef Peter Messing auf Nachfrage. Zunächst sei nicht auszuschließen gewesen, dass sich Sprengstoff darin befindet.

Wie sich jedoch herausstellte, handelte es sich um eine Tasche mit einer alten Videokamera samt Ladekabel. Dies habe sich bei "näherer Betrachtung" gezeigt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Kamera versehentlich im Parkhaus zurückgelassen wurde.

Der Fund hatte am Nachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Polizei und Feuerwehr waren angerückt. Eine Spezialtruppe aus München wurde angefordert, nach der Entwarnung aber wieder zurückgeschickt.

Der Bereich rund ums Parkhaus und die Jakob-Henle-Straße waren umgehend gesperrt worden. Für Besucher war damit vorübergehend der Zugang zum Krankenhaus nicht möglich. Keinerlei Beeinträchtigungen gab es dagegen für die Anfahrt zur Notaufnahme, wie ein Sprecher des Klinikums bestätigte. Gegen 16.45 Uhr war der Einsatz beendet und die Straße wieder frei.

Der Artikel wurde mehrfach aktualisiert.

czi