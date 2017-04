Kampf gegen Leukämie: Tom feiert Ostern zuhause

OBERMICHELBACH - Es gibt weiter gute Nachrichten für Tom und seine Familie: Der 17-Jährige, der gegen Leukämie kämpft, durfte inzwischen das Krankenhaus verlassen und kann Ostern zuhause verbringen. Bei der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) ist man von der großen Hilfsbereitschaft überwältigt.

Im Januar 2016 bekam Tom die Diagnose Blutkrebs. Nach einer Stammzellspende hofft er, bald wieder ein normales Leben führen zu können wie früher. © privat



Wie erhofft, konnte Tom am 7. April nach Hause, nachdem er den ersten Monat nach der Stammzell-Transplantation in Quarantäne in der Erlanger Uniklinik verbracht hatte, um vor Viren geschützt zu sein. Eine Punktion hatte tags zuvor bestätigt, dass das Knochenmark gut arbeitet. Die Zahl der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) in seinem Blut wächst.

Tom darf schon Freunde nach Hause einladen, sagt sein Vater Jürgen Steiger auf Nachfrage. Es dürfen nur nicht zu viele auf einmal sein und sie müssen gesund sein. Etwa alle zwei Tage muss er in die Tagesklinik.

Wie sehr sein Schicksal die Menschen in der Region bewegt hat, lässt sich auch an den Zahlen der DKMS ablesen: Zur Typisierungsaktion in Seukendorf Ende Januar kamen 2534 Frauen und Männer. "Das Ergebnis hat uns alle umgehauen", sagt Laura Riedlinger von der DKMS. Rund 1000 weitere Menschen aus Stadt und Landkreis Fürth haben sich seit Januar registrieren lassen; möglich ist das beispielsweise online und mittels eines Abstrichs der Wangenschleimhaut statt einer Blutprobe. Die Zahl der potenziellen Stammzellenspender aus Stadt und Landkreis stieg damit auf 19.114 Menschen. 153 von ihnen konnten tatsächlich schon einmal Stammzellen spenden, weil ihre Blutmerkmale mit denen von Leukämiekranken übereinstimmten.

Auch Geldspenden gingen weiter ein. Der Betrag für die Typisierungsaktion für Tom beträgt inzwischen 80.622 Euro. Um die Kosten für die Aktion vollständig zu decken – jede Registrierung kostet die DKMS 40 Euro – fehlen noch rund 20.000 Euro.

Spenden sind möglich unter: DKMS, IBAN DE27762500000040282493, Verwendungszweck: Tom. Informationen zur Typisierung gibt es hier: www.dkms.de

