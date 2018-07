Kampfansage an Luftschadstoffe

Neue Anstrengungen der Kleeblattstadt für weniger Autos und Abgas - vor 28 Minuten

FÜRTH - Dicke Luft in der Stadt bereitet im Rathaus Kopfzerbrechen. Weil Fürth über keine vollwertige Schadstoff-Messstation verfügt, gibt es auch keine Fördermittel aus dem Bundesprogramm Saubere Luft. Gleichwohl will die Kommune ihre Anstrengungen zur Luftreinhaltung verstärken.

Viel Verkehr treibt die Stickstoffdioxidkonzentration am Uhrenhäuschen in der Erlanger Straße über den Grenzwert. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Die neuen Berechnungen des Landesamtes für Umwelt sind alarmierend. An zwei von drei untersuchten Standorten wird der Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten. Sie bestätigen das Ergebnis mobiler Messungen der Behörde aus den Jahren 2012 und 2013, die eine Überschreitung des auf das Jahresmittel bezogenen Grenzwerts schon wahrscheinlich machten. Weil zur Berechnung der Schadstoffwerte nach den Fahrzeugzahlen die von den Herstellern angegeben Abgaswerte herangezogen werden, ist unter dem Eindruck der nachgewiesenen Mogelei der Autoindustrie von einer noch stärkeren Schadstoff-Belastung auszugehen.

Die einzige städtische Messstation in der Theresienstraße ermittelt nur Feinstaubwerte. Alle bisherigen Bemühungen, sie auch für Stickstoffdioxidmessungen nachzurüsten, wurden vom Landesamt abgeblockt.

Messstation muss weichen

Weil die Station nun aber der Erweiterung der benachbarten Ludwig-Erhard-Berufsschule im Weg ist, will die Stadt einen neuen Anlauf für eine besser ausgerüstete Messstation an einem Alternativstandort wagen. In Erwägung gezogen wurde bei der Beratung im jüngsten Umweltausschuss das sogenannte Uhrenhäuschen auf der Verkehrsinsel an der Einmündung der Poppenreuther Straße in die Erlanger Straße. Schließlich wurde der Stickstoffdioxid-Grenzwert bei den Berechnungen in der Erlanger Straße auch am stärksten überschritten.

Unabhängig vom Tauziehen um belastbare Messergebnisse will die Kommune ihre Anstrengungen für die Luftreinhaltung massiv verstärken und hat dazu ein ganzes Bündel von Maßnahmen vor Augen. Die reichen von der Einführung neuer Buslinien über die Elektrifizierung der Busflotte, den Ausbau des Carsharings und der Ladesäulen für Elektrofahrzeuge bis hin zum Aufbau eines Bikesharing-Systems, zu Mobilitätsberatung für Neubürger und einem betrieblichen Mobilitätsmanagement.

Koordinieren soll ein neuer Mitarbeiter bei der städtischen Umweltplanung ab 2019 all die Projekte mit den zuständigen Ämtern. Eine Entscheidung über die Stellenschaffung muss Ende des Jahres in den Haushaltsberatungen getroffen werden.

Sauber im Dienst

Schon jetzt zieht die Stadt die Zügel an, um einer weiteren Luftverschmutzung Einhalt zu gebieten. Im Umweltausschuss wurde auf die Festlegung der Referentenrunde verwiesen, grundsätzlich nur noch Dienstfahrzeuge ohne Verbrennungsmotor zu beschaffen. Anregungen zum Energiesparen hat im Juni schon der Energieerlebnistag der infra geliefert. Im September folgt ein Aktionstag zur Europäischen Woche der Mobilität auf der Freiheit.

Auch die zweite Beteiligung der Stadt an der bundesweiten Aktion Stadtradeln und der Ausbau von Radwegen – zum Beispiel mit der jetzt beschlossenen Talquerung zwischen dem Eigenen Heim und Stadeln – gehören neben der Busbeschleunigung und der Anbindung von Neubaugebieten an den ÖPNV zu den aktuellen Anstrengungen der Kommune. Rechtsreferent Matthias Kreitinger plädierte im Umweltausschuss für eine "neue Dynamik" bei Maßnahmen zum Umweltschutz – und stieß damit im Gremium auf breite Zustimmung.

SPD-Fraktionschef Sepp Körbl forderte einen langen Atem und die Bereitschaft, auch entsprechend in die Projekte zu investieren, sollen Fahrverbote als letztes Mittel zum kurzfristigen Senken der Schadstoffwerte vermieden werden.

Weil die Luftverschmutzung an der Stadtgrenze nicht Halt macht, müssen die Maßnahmen zudem mit den Nachbarstädten abgestimmt werden. Das wird zum Beispiel mit dem von der Regierung koordinierten Luftreinhalteplan der Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen erreicht. An dessen Fortschreibung will sich die Kommune beteiligen, auch wenn sie dazu nicht verpflichtet ist.

Volker Dittmar