Mit dem Badesaison Kultifest konnte auch dieses Jahr der September mit einer großen Portion an guter Laune willkommen geheißen werden. Immer pünktlich zum ersten Septemberwochenende findet das musikalische Festival im Kulturort in der Badstraße in Fürth statt.

Eine Frau ist am Samstagmorgen am Bahnhof Siegelsdorf ins Gleisbett gefallen und von einem Güterzug erfasst worden. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Am Sonntagabend ist ein Fahrzeug in der Fürther Waldstraße komplett ausgebrannt. Der Pächter einer Garage hatte zuvor Schweißarbeiten an dem Auto vorgenommen, als der Pkw plötzlich Feuer fing. Die Feuerwehr rückte an, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand.