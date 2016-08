Kärwa pur: Die Festzüge in Stadeln, Stein und Fürberg

Badespaß bei Sommerhitze und buntes Treiben beim Sonntagsbummel - vor 1 Stunde

FÜRTH - Zur Hochform ist am Wochenende nicht nur der Sommer aufgelaufen, auch das Kärwatreiben in Stadt und Landreis hat mit mehreren Festzügen illustre Blüten getrieben. In Stadeln, Fürberg und Stein präsentierten sich die örtlichen Vereine originell und gut gelaunt.

Mit 34 bewegten Bildern wurde das Brauchtum in Stadeln vor Augen geführt. Auch der Weihnachtsexpress rollte schon mit. Fünf Kapellen gaben den Ton an.

Kaum hatte der Stadelner Umzug sein Ziel erreicht, da setzte sich in Unterfürberg ein weiterer Gaudiwurm mit 22 Abteilungen in Bewegung. Weil Sonntag Badetag ist, durfte hier ein fahrbarer Badezuber nicht fehlen.

Rund 1000 Aktive präsentierten beim Steiner Kärwazug das Leben in ihrer Heimatstadt von seinen schönsten Seite. Viele Besucher genossen nicht nur das Festtreiben, sondern auch den Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag.

Volker Dittmar